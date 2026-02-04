Un lider european apreciat de Donald Trump spune că trebuie să acceptăm că SUA se schimbă, și nu în bine

Donald Trump îl întâmpină la Casa Albă pe președintele finlanez Alexander Stubb în data de 9 octombrie 2025, FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia Images

Europa și Finlanda trebuie să recunoască faptul că SUA se schimbă și că ideologia administrației americane din spatele politicii sale externe intră în conflict cu propriile noastre valori, a declarat miercuri președintele Finlandei Alexander Stubb, citat de Reuters și Agerpres.

Membrii europeni ai NATO, între care și Finlanda, și-au regândit strategiile de politică externă în ultimele săptămâni, după ce președintele american Donald Trump a inflamat în ianuarie tensiunile cu aliații săi europeni din cauza pretențiilor de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom care aparține Danemarcei. El a exclus însă folosirea forței, pentru prima oară, la Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un discurs susținut pe 21 ianuarie.

Vorbind în parlamentul de la Helsinki, Stubb le-a spus legiuitorilor că Finlanda își va actualiza doctrina privind politica externă și de securitate pentru a reflecta schimbările în situația internațională.

„Trebuie să recunoaștem cu onestitate că SUA trec printr-o schimbare. Abordarea lor față de aliați, precum și modul în care își conduc politica externă, se schimbă de asemenea”, a spus el, numind cu toate acestea SUA „un aliat important”.

Alexander Stubb, care este considerat, alături de Giorgia Meloni, unul dintre puținii lideri europeni apreciați de către Donald Trump, a încercat să mențină relații strânse cu liderul de la Casa Albă pentru a-i obține sprijinul pentru Ucraina în contextul războiului său cu Rusia și pentru a dezvolta propria securitate a Finlandei ca stat vecin al Rusiei.

„Politica externă a actualei administrații a SUA este susținută de o ideologie care intră în conflict cu propriile noastre valori”, a spus Stubb, dând drept exemplu pentru un astfel de conflict între valori faptul că SUA subminează ordinea existentă la nivel internațional, operează în afara instituțiilor internaționale și minimalizează importanța Europei.

Stubb nu a avansat un calendar pentru revizuirea politicii externe și de securitate dar a afirmat că munca este abia la început.