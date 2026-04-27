Un lider USR acuză PSD de ipocrizie: „Căsătorit cu PSE la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București”

Europarlamentarul USR Dan Barna a acuzat PSD de „ipocrizie”, după ce PSD a anunțat că vor iniția o moțiune de cenzură alături de partidul condus de George Simion, deși în săptămânile trecute social-democrații au respins posibilitatea unei alianțe cu AUR.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi rețeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns și mai înfricoșător decât până ieri”, a scris fostul președintele USR, luni, într-un mesaj pe Facebook.

Dan Barna, Foto: Agerpres

El a reamintit că, în urmă cu o lună, socialiștii europeni și PSD au transmis un comunicat comun în care afirmau că „resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european, care susține cu rigurozitate” principiile democratice.

„De atunci, PSD a dinamitat «guvernul stabil, pro-european», și-a retras miniștrii din Guvern, dar și-a lăsat pilele și amantele pe posturi, și a anunțat că depune moțiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan. Și bomboana pe coliva României: Marian Neacșu a spus alături de Petrișor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că «orice drum începe cu primul pas». Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacșu și PSD în ansamblul său e că drumul pe care și-l doresc duce fix la groapă”, a mai spus Barna.

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții cu conducerile partidelor s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală. (…) Ambele partide vor fi inițiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie prin text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Neacșu a evitat să excludă o posibilă guvernare PSD-AUR. Întrebat dacă moțiunea de cenzură este un pas către această posibilitate, fostul vicepremier a răspuns că „orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”.

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos Guvernul Bolojan.

Nici președintele AUR nu a exclus o guvernare alături de PSD. „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”, a declarat deputatul.