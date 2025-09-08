Un nou film „blockbuster” face furori în cinematografe, după săptămâni de lansări slabe: „E un succes răsunător”

Noul film „The Conjuring: Last Rites” (Trăind printre demoni: Ultima spovedanie) a relansat vânzările de bilete în cinematografe, obținând încasări de aproape 200 de milioane de dolari în weekendul de debut, depășind toate așteptările și stabilind mai multe recorduri, relatează revista Variety.

Patrick Wilson și Vera Farmiga și-au reluat rolurile de investigatori paranormali, Ed și Lorraine Warren, care încearcă în acest nou capitol să alunge un demon din casa unei familii. Last Rites a fost prezentat înainte de lansare drept ultimul film al francizei Conjuring, deși acest lucru pare puțin probabil după performanța din acest weekend la box office.

În America de Nord, piața de referință a Hollywood, filmul horror a încasat 83 de milioane de dolari, o sumă descrisă drept „senzațională” de specialiști în condițiile în care a stabilit un nou record pentru un weekend de deschidere al universului cinematografic The Conjuring creat de studiourile Warner Bros și New Line Cinema.

Anteriorul record fusese stabilit în 2018 de lungmetrajul The Nun, care a încasat 53,8 milioane de dolari în primele 3 zile de rulare în cinematografe.

Recenziile din partea criticilor de film pentru Last Rites au fost mixte, cu o rată a aprobării de doar 55% pe site-ul de referință Rotten Tomatoes, dar asta rareori contează pentru genul horror.

„The Conjuring: Last Rites” a devenit filmul horror cu cele mai mari încasări internaționale din istorie

Printre alte realizări, este cel mai bun debut al anului pentru un film de groază (surclasând Final Destination: Bloodlines din luna mai) și al treilea cel mai mare debut din istoria genului horror la box office-ul nord-american. La acest capitol este depășit doar de alte două filme ale Warner Bros, It din 2017 (cu încasări de 123 de milioane de dolari) și It: Chapter Two din 2019 (91 de milioane de dolari).

Înainte de weekend, serviciile independente de prognoză estimau că The Conjuring: Last Rites va debuta cu încasări de 50–60 de milioane de dolari pe piața internă din America de Nord. Totuși, dorința de a merge din nou la cinema (nu a mai existat un blockbuster nou de săptămâni întregi), alături de recomandările celor care l-au văzut încă de vineri și de capitalul de imagine al francizei, „au propulsat vânzările de bilete în stratosferă”, potrivit Variety.

La nivel internațional, The Conjuring: Last Rites a obținut încasări de 104 milioane de dolari din 66 de țări, pentru un debut global de 187 de milioane de dolari. Este un alt record: încasările au depășit It: Chapter Two (92 de milioane de dolari) pentru cel mai mare debut internațional al unui film horror.

„Acesta e un succes răsunător”, a declarat pentru Variety analistul David A. Gross de la firma de analiză și consultanță Franchise Entertainment Research. „Fanii filmelor horror nu se mai satură de Lorraine și Ed Warren”, a mai spus el.

Nouă lovitură dată în cinematografe de studioul Warner Bros

De-a lungul a nouă filme („spin-off”-urile includ Annabelle și The Nun), universul Conjuring a devenit cea mai profitabilă franciză horror din istorie, cu încasări totale de 2,3 miliarde de dolari.

Noul film a costat doar 55 de milioane de dolari pentru a fi produs, ceea ce înseamnă că a devenit încă din primele 3 zile de la lansare un succes financiar major, chiar și când sunt adăugate costurile de marketing și distribuire. Michael Chaves, care a regizat filmul anterior din serie, s-a întors la cârmă, în timp ce James Wan, creatorul francizei cu înclinații oculte, a revenit ca producător.

The Conjuring: Last Rites a prelungit o serie remarcabilă pentru Warner Bros., devenind a șaptea lansare consecutivă de anul acesta care debutează cu încasări de peste 40 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, o premieră pentru orice studio.

După o perioadă dezastruoasă la box office cu Joker: Folie à Deux, Mickey 17 și The Alto Knights, Warner Bros și-a revenit în aprilie cu A Minecraft Movie, urmat de Sinners, Final Destination: Bloodlines, F1: The Movie (pe care studioul l-a distribuit în streaming la AppleTV+), Superman și Weapons – un alt film horror care s-a bucurat de un succes peste așteptări.

Sălile de cinema se așteaptă la un nou film de reper luna aceasta

Aceste succese de proporții au redus presiunea asupra următorului pariu al studioului, unul cu un buget de 130 de milioane de dolari: filmul One Battle After Another (O luptă după alta) al regizorului Paul Thomas Anderson, care va avea premiera pe 26 septembrie.

Anderson are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca Boogie Nights, Magnolia, Inherent Vice, Phantom Thread sau Licorice Pizza. Însă filmul său de epocă There Will Be Blood din 2007 e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

În clasamentele de referință pentru primul deceniu al secolului, There Will Be Blood e fie pe primul loc, fie pe printre primele poziții. Potrivit surselor din industria cinematografică, noul film al lui Anderson va fi și cel mai scump pe care acesta l-a făcut vreodată.

Distribuția îi include pe Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall și Teyana Taylor.