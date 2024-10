Un nou serial de la HBO face ceva neobișnuit / Două filme premiate cu Oscar vin în premieră în streaming / Elon Musk sugerează că-i prea inteligent pentru șah

Un serial nou produs de HBO face ceva neobișnuit în peisajul marilor conglomerate americane ale divertismentului, în timp ce la capitolul filme două lungmetraje premiate cu Oscar își fac apariția în premieră în streaming. Elon Musk în schimb e supărat iar pe jocul de șah. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre viitorul serial „Lanterns” din universul DC, jocul video de top cu care se va extinde franciza „Avatar: The Last Airbender”, dar și Bucharest Gaming Week, care a început sâmbătă.

Un nou serial de la HBO face ceva neobișnuit

Cei de la IndieWire scriu despre o „eviscerare fără oprire” a universurilor cinematografice, în timp ce The Daily Beast vorbește de o „tragere în țeapă brutală” a filmelor Marvel. Ambele site-uri se referă la The Franchise, un nou serial produs de HBO care satirizează filmele cu supereroi, de care lumea s-a cam plictisit în ultimii ani (dacă e să judecăm după cifrele de la box office). Serialul urmează să apară duminică seara în SUA, deci la noi în România luni dimineața în streaming pe Max, dată fiind diferența de fus orar: Iată cum sună descrierea publicată de IMDb:

„O echipă captivă înăuntrul iadului disfuncțional de a crea filme cu supereroi pentru francize. La sfârșitul zilei întrebarea cu care se confruntă este: e acesta noul răsărit pentru Hollywood sau ultima redută a cinematografiei? E o fabrică de visuri sau o uzină de chimicale?”. Cum urmează să apară abia luni, deocamdată ne putem baza doar pe recenziile criticilor care l-au văzut în avanpremieră. Unele nu sunt sunt chiar strălucitoare. Dar trailerul aș zice că da:

De ce zic că The Franchise face ceva neobișnuit? Fiindcă ia în derâdere tocmai unul dintre produsele de reper ale conglomeratului media din care face parte. HBO e televiziunea fanion a gigantului Warner Bros. Discovery, care deține și studioul cinematografic DC. Fanii genului vor ști desigur că DC e, alături de Marvel al Disney, unul dintre cele două branduri majore care vin cu filme cu supereroi, adaptând benzile desenate omonine. Ori, așa-zisa „oboseală” față de filmele cu supereroi, s-a resimțit din plin la DC, mai puternic chiar decât a lovit rivalii de la Marvel.

Dacă Marvel a mai înregistrat câte un succes, DC a marcat anul trecut eșecuri financiare răsunătoare pentru toate filmele sale (Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle și Aquaman and the Lost Kingdom). Sigur, HBO nu știa ce avea să urmeze când a anunțat serialul The Franchise în august 2022, deși deja existau unele indicii că spectatorii au obosit de atâtea filme bazate pe benzi desenate. The Franchise pare acum că pune sare pe rană. Warner Bros. speră însă ca noul film Joker: Folie à Deux să schimbe norocul francizei sale DC aflate în derivă.

Serialul DC „Lanterns” merge înainte

Dacă Marvel și-a extins relativ recent Universul Cinematografic cu nu mai puțin de 13 seriale lansate în streaming pe Disney+ din 2021 încoace, DC a luat-o cu mult înainte, venind cu un număr uriaș de serii live-action de prin 2010-2011. Cel mai recent e The Penguin, un spin-off lansat luna trecută pe Max și bazat pe ultimul film Batman. Colin Farrell s-a întors în serial în rolul Pinguinului, unul dintre cei mai emblematici antagoniști ai benzilor desenate DC. Dar săptămâna aceasta ne-a adus noutăți legate de un alt serial DC.

Mă refer la Lanterns, seria despre unul dintre cei mai emblematici supereroi ai DC: Lanterna Verde. Titlul serialului confirmat oficial de HBO în iunie e la plural fiindcă el se va învârti în jurul lui Hal Jordan, o legendă în rândul poliției spațiale cunoscute drept Laternele Verzi, în timp ce antrenează o Lanternă Verde mai tânără, John Stewart, potrivit descrierii seriei oferite de THR. Știam deja că serialul este creația lui Chris Mundy (True Detective: Night Country) și e scris de Damon Lindelof (Watchmen) și Tom King, o legendă a DC Comics.

Noutatea acum e că regizorul britanic James Hawes a fost cooptat la bord să regizeze primele episoade ale Lanterns. Portofoliul lui Hawes include întregul prim sezon al seriei de spionaj Slow Horses, a One Life, „docu-drama” despre Holocaust cu Sir Anthony Hopkins în rolul principal, și a unor episoade din Raised by Wolves, Snowpiercer sau Black Mirror. HBO/DC au pregătit deci o echipă de producție de top. Presa de la Hollywood scrie că Lanterns se vrea apropiat ca ton cu True Detective, dar hai să nu punem căruța în fața cailor.

Pregătirile făcute pentru Lanterns mi se par edificatoare pentru cât de atipic e antemenționatul The Franchise. Dar, dincolo de asta, cred că marea întrebare e: Oare chiar s-au lămurit cu adevărat directorii de la Hollywood că s-a cam exagerat cu producțiile cu supereroi, după cum declara chiar Bob Iger, marele șef al Disney, în vara anului trecut? Deadpool & Wolverine, ultimul film cu supereroi al Marvel, s-a bucurat recent de un succes uriaș ca încasări, dar, după cum zice un alt proverb românesc: cu o floare nu se face primăvară.

The Penguin e ultimul serial inspirat de benzile desenate DC apărut pe Max

Două filme premiate cu Oscar vin în premieră în streaming

Nu mai e niciun mister că aproape toate filmele mari ce apar în cinematografe vor intra în cele din urmă și în streaming, dar pentru unele durează mai mult decât altele. Motivele diferă de la caz la caz, și nu cred că sunt mulți cei curioși de toate explicațiile. Așa că nu o mai lungesc cu prezentările, trec direct la subiect: The Holdovers, comedia de Crăciun cu Paul Giamatti, Dominic Sessa și Da’Vine Joy Randolph ce a fost nominalizată la 5 Premii Oscar la gala de anul acesta, a apărut în premieră în streaming pe SkyShowtime.

Joy Randolph a mers în cele din urmă acasă cu singurul Oscar adjudecat de film, ea obținând Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. The Holdovers e unul dintre acele lungmetraje rare care i-au impresionatconvins deopotrivă pe criticii de film și pe spectatori. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 97% din partea specialiștilor și de 92% de la spectatorii de rând. Pe IMDb nota sa medie e de 7,9 / 10 dintr-un număr uriaș de 166.000 de recenzii.

Al doilea film premiat cu Oscar la gala din luna martie care poate fi văzut în streaming e The Boy and the Heron („Băiatul și stârcul”), ultimul titlu semnat de maestrul japonez al animației Hayao Miyazaki. Filmul a marcat totodată revenirea neaşteptată a regizorului din Japonia, cunoscut pentru titluri clasice ca Spirited Away şi Princess Mononoke, după o absență de un deceniu. Noul film al acestuia a fost o surpriză în condițiile în care el anunțase în 2013 că se retrage, după apariția lungmetrajului său precedent, The Wind Rises.

The Boy and the Heron urmează să apară luni în streaming pe Netflix, platforma de streaming care în ultimii cani a investit tot mai mult în producții de animație cu origini în cultura japoneză sau sud-coreeană. Băiatul și stârcul e însă un titlu licențiat de Netflix, care a cumpărat drepturile de difuzare a sa după ce filmul lui Miyazaki a devenit în decembrie 2023 primul anime care a debutat pe prima poziție la box office-ul nord-american.

Era să uit: A câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație apărut în 2023

Franciza „Avatar: The Last Airbender” se va extinde cu un joc video de top

Din lumea jocurilor video vestea săptămânii a fost că Paramount Game Studio și Saber Interactive lucrează la un nou RPG de acțiune a cărui poveste se va desfășura în așa-zisul univers Avatar Legends, lumea prezentată pentru prima oară în îndrăgitul serial de animație Avatar: The Last Airbender produs de Nickelodeon. Avatar Studios, divizia Nickelodeon condusă de Michael DiMartino și Bryan Konietzko, creatorii serialului original, va fi de asemenea implicată, după cum relatează IGN.

Întreg proiectul e încă în faza incipientă de dezvoltare, așa că detaliile sunt destul de puține. Însă companiile implicate susțin că va fi „cel mai mare joc video din istoria francizei” și unul de tip „AAA”. E termenul din industria video games pentru a descrie titlurile cu buget mare, unul echivalent cu cel de „blockbuster” în cinematografie. Mai mult, promisiunea e că el va fi creat atât pentru PC, cât și console, și va spune o poveste nou-nouță în universul The Last Airbender – „în colaborare strânsă cu Avatar Studios”.

O altă promisiune e că gamerii vor putea intra în pielea unui „Avatar cu totul nou, care nu a mai fost văzut înainte” și că povestea se va desfășura cu mii de ani în trecut. Paramount și Saber zic de asemenea că jucătorii „se pot aștepta la o imersiune într-o lume vibrantă, să devină stăpâni ai tuturor celor 4 elemente, să intre în lupte dinamice alături de companioni și să treacă prin provocările și deciziile care vin odată cu rolul de a fi cel care păstrează echilibrul în lume”. Promisiunile sunt, deci, cât se poate de mari.

Cei de la IGN, cel mai mare site specializat pe industria video games din lume, subliniază că viitorul joc nu va fi desigur primul joc video inspirat de lumea Avatar, dar că va fi de departe cel mai de anvergură de până acum. Din păcate, studiourile care lucrează la el nu au vehiculat și un posibil calendar de lansare sau cât ar putea costa. Până vom afla mai multe aș aminti de faptul că Netflix a anunțat recent că al doilea sezon al serialului său live-action Avatar: The Last Airbender a intrat în producție.

Elon Musk sugerează că-i prea inteligent pentru șah

Trecând de la jocuri moderne la unul cu o tradiție de peste 1.000 de ani, Elon Musk a ținut să amintească zilele trecută că nu e un fan al șahului. „Șahul are un număr minuscul de grade de libertate comparativ cu realitatea: doar 64 de pătrățele, nicio ceață a războiului, niciun copac tehnologic, nicio diferență privind terenul, aceleași piese la început și aceleași poziții de fiecare dată și nu poți inventa noi piese în timpul jocului. Toți acești factori și alții sunt prezenți în realitate”, a scris el într-o postare pe „X” de săptămâna aceasta.

„Copacul tehnologic” e o referință la jocurile video de strategie și modul în care diferitele căi de cercetare a unor tehnologii diverse pot duce la o civilizație care poate să arate foarte diferit. „Deci ar putea părea că în lumea reală cineva este aproape de șah mah, dar asta nu contează dacă ei sunt vaporizați brusc de regele oponentului cu lasere din spațiu care nici n-au existat înainte!”, a continuat Musk.

„Dat fiind faptul că în șah există chiar mutări câștigătoare care ar putea părea ca gafe pentru oameni, când vine vorba de a înțelege mutările câștigătoare în viața reală, ele sunt incomparabil mai greu de prezis”, a punctat el. Jurnaliștii de la futurism.com se întreabă dacă Musk înțelege măcar jocul de șah și amintesc că nu e prima oară când el face comentarii în această notă. Într-un mesaj similar din octombrie 2022, Musk a relatat că a jucat șah când era copil, dar că a descoperit rapid că e „mult prea simplu pentru a fi util în viața reală”.

Miliardarul le-a sugerat atunci fanilor săi să încerce în schimb jocul video de strategie 4x Polytopia. Deși Musk e cunoscut pentru faptul că are o opinie despre orice, mesajul său de atunci i-a înfuriat pe cei de la chess.com, care i-au combătut argumentele într-un amplu mesaj distribuit pe blogul site-ului. Aceștia s-au întrebat la rândul lor dacă miliardarul sud-african care conduce unele dintre cele mai cunoscute companii din lume înțelege măcar care e logica din spatele șahului. Fanii săi vor răspunde indubitabil că da.

Elon Musk gândindu-și următoarea mutare de geniu, FOTO: © Frédéric Legrand | Dreamstime.com.

A început Bucharest Gaming Week

Și dacă tot suntem la capitolul jocuri, nu aveam cum să nu amintesc că a început Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment organizat anual în România de industria jocurilor video. A început sâmbătă și urmează să dureze încă 8 zile, gamerii putând să participe la o sumedenie de activități și concursuri atât în online, cât și offline. Ca în fiecare an, printre invitați se numără unii dintre cei mai populari vloggeri români din domeniu, ca de exemplu Xslayder, iSilent, Bobospider, Gannicus, Jaxi, LucaLuk, S1KE, Adrii von B, Sevena și Umbrița.

Punctele de întâlnire a comunității pasionate de jocuri, Bucharest Geek Hub, 1UP Gamers Pub, Dome Internet și Gaming și Red Goblin, pregătesc o serie de activități, competiții și oferte speciale în cadrul cărora participanții pot câștigate invitații la evenimentul central de la Palatul Parlamentului. Printre activități se numără turnee de boardgames, competiții de Dungeon & Dragons și concursuri de tip trivia.

„Vrem să arătăm impactul cultural și social pe care jocurile îl au și modul inteligent în care acestea aduc oamenii împreună, în aceste zile în care lumea este atât de divizată”, a declarat Tudor Dăescu, unul dintre organizatorii Bucharest Gaming Week, într-un comunicat. Între 7 și 10 octombrie gamerii pot vedea la Cineplexx Titan 4 din cele mai reprezentantive filme inspirate din gaming din ultimii ani: Ready Player One, Uncharted, Gran Turismo și Free Guy. Evenimentul central va fi din nou la Palatul Parlamentului în weekend-ul 12-13 octombrie.

O altă atracție e concursul de tip „treasure hunt” cu premii totale de peste 20.000 de euro. Ar trebui să dedic o întreagă ediție a rubricii Nerd Alert pentru a prezenta toate lucrurile de făcut și evenimentele organizate în cadrul Gaming Week, așa că mă rezum la a aminti că toate informațiile de care au nevoie cei interesați se găsesc pe site-ul bucharestgamingweek.ro sau în aplicația Bucharest Gaming Week ce poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Distracție! Zic să ne amintim pe scurt și de evenimentul de anul trecut:

Sper că ți-a plăcut rubrica Nerd Alert de weekendul acesta. În caz că ești curios să o citești și pe cea de duminica trecută, inspirată de marele potop care n-a mai venit, o poți găsi aici: