Un nou serial sud-coreean impresionează pe Netflix / Filmul „Odiseea” l-ar face „pe Homer însuși mândru” / Ce oferă noua consolă Switch 2

Secvență din serialul „When Life Gives You Tangerines” ( Iubire din coji de tangerină) de pe Netflix, FOTO: Netflix

Mai există viață pe Netflix după Adolescence? Evident că da, iar luna aceasta liderul pieței de streaming revine cu două seriale populare: Black Mirror, al cărui al 7-lea sezon va fi lansat pe 10 aprilie, și You, ce se va întoarce cu sezonul 5 pe 24 aprilie. Ca o paranteză, pentru ambele seriale de cursă lungă noul sezon va fi și ultimul. Însă deschidem rubrica Nerd Alert de săptămâna aceasta cu un serial Netflix despre care nu s-a vorbit mai deloc la noi și în general nu foarte mult nici în presa de specialitate de afară. Adolescence chiar a furat toată atenția.

Mă refer la When Life Gives You Tangerines (tradus la noi ca „Iubire din coji de tangerină”), serial pe care Netflix l-a lasat în mod total atipic în 4 volume a câte 4 episoade lansate la o distanță de o săptămână, începând cu 7 martie. Asta înseamnă că serialul are în total 16 episoade, de asemenea neobișnuit pentru Netflix, care și-a obișnuit de ani de zile abonații cu seriale semnificativ mai scurte. Cert e că acum au apărut toate episoadele, deci noua producție sud-coreeană a Netflix e numai bună de văzut în regim de „bingewatching”.

Dar despre ce este Iubire din coji de tangerină? Pai avem un serial de tip „tranche de vie” (o descriere naturalistă a vieții reale a personajelor) „care explorează dragostea, pierderea și tot ce se află între ele”, după cum cred că îl descriu foarte bine cei de la The Daily Beast. Acțiunea se petrece pe insula Jeju, cea mai mare din largul Peninsulei Coreene, și urmărește timp de 50 de ani povestea de iubire a lui Oh Ae-sun și Yang Gwan-sik, care se cunosc de când erau vecini în copilărie. Potrivit datelor Flix Patrol, e în top 10 cele mai vizionate seriale ale Netflix în zeci de țări.

În ultima săptămână a fost al treilea cel mai vizionat serial Netflix în altă limbă decât cea engleză, cu 6 milioane de vizionări unice. După standardele Netflix, succesul e bunicel spre bun. Nu face „furori”. Însă la capitolul ore de vizionare numărul e mult mai mare: aproape 100 de milioane – un semn că abonații care au început să se uite la 16 episoade ale serialului au fost captivați de el. Iar asta se vede și în rata aprobării neverosimilă de 99% din partea publicului pe care serialul o are pe Rotten Tomatoes și nota incredibilă de 9,3 / 10 de pe IMDb.

O dramă romantică nu e genul de serial despre care aș scrie în mod obișnuit în rubrica Nerd Alert, dar nota aia chiar e spectaculoasă. Spre comparație, inclusiv Adolescence are „doar” 8,3 / 10 pe IMDb. Și nu sunt sigur dacă aș fi făcut-o oricum dacă nu arătau cei de la The Daily Beast că serialul a fost pe larg comentat pe rețelele de socializare în țările în care a „prins”, lucru pe care l-am pățit și eu după ce m-am uitat la primele episoade din curiozitate. În cazul de față nu mi se pare neapărat edificator trailerul pentru cât de bun e de fapt serialul:

HBO a început filmările la sezonul 3 din serialul „House of The Dragon”

Chiar la începutul acestei săptămâni am aflat dintr-un comunicat al Warner Bros Discovery România că „serialul original HBO Casa Dragonului” (‘House of the Dragon’) începe producția în Regatul Unit pentru cele opt episoade ale sezonului trei. Știrea aici cred că e de fapt că HBO a reluat în sfârșit filmările la unul dintre serialele sale fanion. Spun asta fiindcă Ryan Condal, unul dintre creatorii serialului și showrunner-ul său, declarase încă din august 2024 că sezonul 3 a fost deja scris și că pregătirile pentru filmarea sa vor începe încă din toamna anului trecut.

Mă rog, poate au durat jumătate de an pregătirile. Cert e că tot Condal dezvăluise atunci că House of The Dragon va avea în total 4 sezoane, deci încă unul pe lângă cel care a intrat acum în producție. „Pot să spun că războiul din acest sezon [3] devine foarte intens, foarte, foarte repede. Cred că cei care au tot așteptat toată acea vărsare de sânge îngrozitoare, brutală și lipsită de milă o vor primi din plin”, a mai spus acum showrunner-ul House of the Dragon într-un interviu publicat luni de Entertainment Weekly. Din păcate, există și o veste proastă.

La cum se învârt de regulă rotițele pentru producții de genul, fanii aproape că își pot lua gândul ca noul sezon să apară anul acesta. De exemplu, Inverse vehiculează vara lui 2026 drept cel mai plauzibil calendar de lansare, însă nu e exclus ca sezonul 3 să apară și cândva mai devreme anul viitor. Asta înseamnă totodată că el urmează să apară după A Knight of the Seven Kingdoms, noul serial HBO bazat pe romanele din seria A Song of Ice and Fire a lui George R.R. Martin. Acesta e programat pentru lansare cândva înspre sfârșitul acestui an.

Ryan Condal, omul care ia deciziile pentru serialul „House of the Dragon”, FOTO: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Următorul film „James Bond” se urnește în sfârșit

Trecând de la seriale la filme, săptămâna aceasta am aflat că după câțiva ani petrecuți în purgatoriu după retragerea lui Daniel Craig din rolul emblematicului spion, următorul film James Bond pare să fi pornit în sfârșit din loc. Anunțul a fost făcut la CinemaCon de Courtenay Valenti și Sue Kroll, șefii Amazon MGM, studioul care deține drepturile de proprietate intelectuală pentru celebra franciză și care în februarie a preluat și controlul creativ asupra ei. Vestea a provocat șoc la Hollywood și a marcat fără doar și poate finalul unei epoci în cinematografie.

„Ne angajăm să onorăm moștenirea acestui personaj emblematic, aducând în același timp un nou capitol proaspăt și palpitant publicului din întreaga lume, alături de Amy [Pascal] și David [Heyman]”. Amândoi se află la Londra, unde au început lucrul”, au declarat șefii Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos. Pascal și Heyman au fost anunțați recent ca noii producători ai francizei Bond. Ambii sunt producători cunoscuți la Hollywood, Pascal lucrând anterior la producții ca Spider-Man: Homecoming, Molly’s Game sau The Post.

Heyman în schimb a fost producătorul tuturor celor 8 filme Harry Potter și a celor 3 titluri din seria de lungmetraje „spin-off” Fantastic Beasts. E greu să rezumi CV-ul său, având în vedere că el e al doilea cel mai de succes producător din istorie, în spatele doar al lui Kevin Feige. Ultimul film semnat de Heyman ca producător a fost Barbie, filmul cu cele mai mari încasări la nivel mondial cu doi ani în urmă. Sigur, dacă numele lui nu îți spune mare lucru, nu ești nicidecum singurul din moment ce producătorii filmelor sunt eclipsați de regizori.

Acum, mai merită menționate două lucruri. În primul rând, faptul că Pascal și Heyman „au început lucrul” la Londra pentru următorul film James Bond poate însemna aproape orice. În cazul de față, cel mai probabil au început să strângă echipa de scenariști. Deci va mai dura până să-l vedem în cinematografe. În al doilea, revista Variety și-a pus proverbiala cenușă în cap după ce i-a citat greșit pe șefii Amazon ca spunând că următorul Bond va fi „exotic” – o greșeală care a fost imediat speculată ca însemnând că lungmetrajul va fi unul „woke”.

Poate îi vor găsi un rol de antagonist în franciză lui Jeff Bezos, la cât de iubit e în general, FOTO: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Images

Filmul „Odiseea” l-ar face „pe Homer însuși mândru”

Apropo de citări îndoielnice, pe scena principală de la CinemaCon a urcat miercuri și Jim Orr, directorul de distribuție al studioului Universal aflat în spatele adaptării grandioase pe care Christopher Nolan o filmează pentru epopeea Odiseea a lui Homer. „Știm că acest film va fi o capodoperă cinematografică ce apare odată într-o generație, de care Homer însuși ar fi foarte mândru”, a spus el, potrivit The Telegraph. Filmul va fi „o capodoperă cinematografică ce apare odată într-o generație de care Homer însuși ar fi probabil mândru”, îl citează Variety.

E totuși o mică-mare diferență de nuanță și, cum înregistrările video sunt interzise la evenimente de genul, n-avem de unde ști cine l-a citat mai exact. Tind însă să le dau crezare celor de la Variety, care notează că Orr „părea că vorbește serios, dar publicul format din proprietari de cinematografe (și poate câte un clasicist rătăcit) a râs de această hiperbolă”. Mă rog – l-ar face pe Homer însuși mândru – mi s-a părut o variantă de mijloc între cele două citate. Variety notează însă că nimeni nu a râs când șeful de la Universal a vorbit de un alt lucru.

„Distribuția uimitor de plină de vedete”: Matt Damon în rolul lui Odiseu (mai cunoscut la noi ca Ulise), Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson și Charlize Theron. Cu excepția lui Damon, deocamdată nu a fost anunțat ce personaje din mitologia greacă vor interpreta ceilalți actori de top. Știm însă că studioul Universal a stabilit o dată de lansare pentru Odiseea lui Nolan: 17 iulie 2026. Cum am mai subliniat și cu altă ocazie Nolan a scris scenariul și este atât regizor, cât și producător pentru Odiseea. Soția sa, Emma Thomas, va fi, de asemenea, producătoare, sub egida companiei lor de producție, Syncopy.

Așteptările sunt cât se poate de mari, având în vedere că pentru Nolan, cunoscut pentru regizarea unor filme ca The Prestige, Interstellar, Dunkirk sau trilogia The Dark Knight, Odiseea va fi primul lungmetraj după ce anul trecut a câștigat primul Premiu Oscar din carieră pentru cel mai bun regizor, grație Oppenheimer. Filmul respectiv a obținut încasări cu mult peste toate așteptările, iar succesul său l-a îmbogățit personal pe Nolan cu o sumă uriașă, chiar și după standardele Hollywood. Pentru regizorul american și Matt Damon va fi a treia colaborare la un film, după cea din Oppenheimer și cea din filmul science-fiction Interstellar.

Matt Damon în rolul lui Ulise în prima fotografie oficială publicată de studioul Universal pentru filmul „Odiseea”, FOTO: Pictorial Press / Alamy / Profimedia Images

BAFTA a ales cel mai influent joc video din toate timpurile

Nu mai e un secret pentru nimeni că industria cinematografică se inspiră tot mai mult din cea a jocurilor video, motiv pentru care Academia britanică de artă a filmului și televiziuni (BAFTA) s-a gândit probabil să iasă să numească cel mai influent joc video din toate timpurile, iar rezultatul e chiar surprinzător, după cum subliniază inclusiv IGN, cel mai mare site din lume specializat pe acest domeniu. BAFTA a realizat un sondaj în rândul publicului britanic și a descoperit că, deși jocuri precum GTA, Tetris, World of Warcraft, Minecraft, Doom și Half-Life 2 apar pe listă, pe primul loc, în funcție de numărul de voturi primite, se află jocul japonez Shenmue.

Un titlu de acțiune-aventură lansat în 1999 pentru consola Dreamcast, Shenmue urmărește călătoria lui Ryo Hazuki, aflat în căutarea răzbunării pentru moartea tatălui său, într-un decor pe care BAFTA îl descrie drept „un mediu open-world detaliat care surprinde cu adevărat esența orașului Yokosuka din anii ’80”. „Shooterul revoluționar la persoana întâi” Doom s-a clasat pe poziția a doua, în timp ce Super Mario Bros din 1985 a terminat pe 3. Half-Life și The Legend of Zelda: Ocarina of Time au completat clasamentul top 5, în această ordine.

„Sunt profund onorat și recunoscător că Shenmue a fost ales drept cel mai Influent joc video din toate timpurile,” a declarat Yu Suzuki, creatorul francizei japoneze. Încă de la început, ne-am propus să explorăm întrebarea ‘Cât de real poate deveni un joc?’”, a mai spus el, printre altele. Gala BAFTA Game Awards 2025 urmează să aibă loc marți, 8 aprilie 2025. Senua’s Saga: Hellblade 2, Astro Bot și Still Wakes the Deep conduc la nominalizări, cu 11 pentru Hellblade 2 și 8 pentru celelalte două. Thank Goodness You’re Here! a primit, de asemenea, 7 nominalizări, Black Myth: Wukong 6, iar Helldivers 2 concurează pentru 5 dintre premiile acordate de BAFTA.

Ce oferă noua consolă Switch 2

Nintendo a dezvăluit miercuri toate detaliile legate de Switch 2, mult așteptata succesoare a uneia dintre cele mai bine vândute console de jocuri video din istorie. Cea mai așteptată veste? Va fi scoasă la vânzare pe 5 iunie. După cum amintește BBC, fanii au așteptat mai multe informații încă din ianuarie, când gigantul japonez din industria jocurilor a pus capăt lunilor de speculații, confirmând primele detalii despre noul dispozitiv. Noua prezentarea online Nintendo Direct pentru „dezvelirea” Switch 2 a fost urmărită de peste un milion de persoane.

Compania a oferit informații suplimentare despre hardware și a confirmat că noua consolă va fi lansată împreună cu Mario Kart World, o nouă ediție a celui mai cunoscut joc Nintendo. Președintele Nintendo, Shuntaro Furukawa, a numit noua consolă „un salt înainte”, la opt ani după lansarea consolei Switch originale. De asemenea, au fost anunțate o serie de alte titluri noi pentru consolă, printre care Elden Ring și Street Fighter 6. Switch 2 are un ecran mai mare decât modelul anterior – 7,9 inci – cu o rezoluție mai bună: 1080p față de 720p la primul model.

În plus, Switch 2 vine cu suport HDR și o rată de afișare de până la 120 fps, precum și un buton pentru chat, care va permite jucătorilor să vorbească între ei în timpul jocului. Modificările marginale, cum ar fi butoane și joystick-uri mai mari, vor atrage atenția. Însă mai interesant este faptul că ambele controllere pot fi folosite ca mouse, ca pe un PC, în jocurile compatibile cu această funcționalitate. Nintendo susține că tehnologia sa de sunet 3D va crea o experiență audio surround, un lucru frumos, dar care nu va fi probabil printre prioritățile gamerilor.

Cei 256 GB de stocare internă reprezintă un upgrade important, având în vedere că Nintendo a fost istoric zgârcită din acest punct de vedere. Butonul „C” de pe controller este noua componentă hardware a Switch 2. Se pare că acesta ajută la controlul funcției de chat vocal, integrată în sistem. Jucătorii apar în partea de jos a ecranului, aproape ca într-un apel Zoom sau Teams – cu o partajare de ecran destul de sacadată – iar Nintendo afirmă că tehnologia sa va izola vocea fiecărui gamer în parte, indiferent de zgomotul de fundal.

Președintele Nintendo, Shuntaro Furukawa, le-a spus anterior investitorilor că lunga perioadă de așteptare pentru noua consolă s-a datorat, parțial, dorinței companiei de a putea fabrica suficiente unități pentru a acoperi cererea. Prețul de vânzare va varia ușor în funcție de piață, urmând a fi de 449,99 de dolari pentru SUA și 469,99 de euro pentru Germania. Iar apoi, un mic dezastru, Nintendo a anunțat că va amâna lansarea precomenzilor pentru Switch 2, programată pentru 9 aprilie, după ce Trump și-a prezentat noile taxe vamale. Data de lansare rămâne însă neschimbată.

Hai să vedem și câteva știri pe scurt, că am avut din nou o mulțime în ultima perioadă:

Jocul Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a fost lovit de o nouă amânare, urmând ca data de lansare să fie în octombrie 2025. Este o întârziere ceva mai mică după ani de schimbări în program, ascunsă într-un videoclip recent de actualizare a jocului, publicat de distribuitorul Paradox Interactive și dezvoltatorul The Chinese Room. Lansarea mult-așteptatului sequel fusese planificată anterior pentru prima jumătate a anului, însă acum este amânată cu câteva luni – deși vine măcar cu promisiunea că jocul este gata, dar că se lucrează la remedierea bug-urilor, stabilitate și randament, astfel încât să „putem oferi cea mai bună experiență posibilă la lansare”.

Televiziunea Adult Swim nu doar că a dezvăluit săptămâna aceasta că Rick and Morty, serialul său fanion, va reveni cu sezonul 8 pe 25 mai 2025, dar a și oferit un prim trailer scurt pentru acesta, pe care îl poți vedea puțin mai jos. Amintesc doar că finalul anteriorului sezon, din decembrie 2023, a fost considerat de fani unul dintre cele mai bune episoade din ultimii ani și că la noi va putea fi văzut în streaming pe Max. Având în vedere diferența de fus orar față de Statele Unite, fanii din România îl vor putea vedea probabil din data de 26 mai.

În caz că vrei să arunci o privire și peste rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, una axată pe domeniul tech și cu mai multe vești decât sugerează titlul, o poți găsi aici: