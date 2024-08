Autorul accidentului de la 2 Mai,Vlad Pascu, cere arest la domiciliu: „Pentru mine e un timp care se scurge fără sens”

Vlad Pascu, care a provocat accidentul de la 2 Mai, unde a intrat cu mașina într-un grup de tineri, iar doi dintre ei au murit, a cerut, miercuri, instanței să fie plasat în arest la domiciliu „Tot ce îmi doresc este să-mi văd din nou familia, să îi iau în brațe”, le-a spus el magistraților Judecătoriei Constanța.

Miercuri, Vlad Pascu a fost dus din penitenciar la Judecătoria Constanța, care judecă solicitarea procurorilor de prelungire a arestului preventiv. Tânărul a cerut să fie lăsat în arest la domiciliu, motivând că nu poate studia din penitenciar.

„Nu pot să fac nimic nici în speța cu educația în penitenciar, până când o persoană nu e condamnată. E chiar mai greu decat în regim închis! Am încercat să aduc profesori, s-a respins acest lucru. Pentru mine e un timp care se scurge fără sens. Aș putea face lucruri benefice pentru mine dacă aș fi lăsat la domiciliu. Sunt conștient. Tot ce îmi doresc este să-mi văd din nou familia, să îi iau în brațe, am avut vizite doar la geam. Să mai fiu lângă familie o lună, două, de zile până îmi ispășesc pedeapsa. Mi-o asum. În speța de sustragere sau… că m-aș puca din nou de droguri… având în vedere presiunea mediatică… că de la 13 ani mă droghez, sunt lucruri exaggerate. Am avut o adicție. E mult exagerată în presă! Nu are legătură cu situația mea reală”, a declarat Vlad Pascu.

Tot miercuri, Judecătoria Mangalia a amânat pentru 20 septembrie termenul în dosarul în care Vlad Pascu este judecat pentru accidentul mortal pe care Vlad Pascu l-a provocat în august 2023. Magistrații au motivat amânarea prin faptul că nu au fost finalizate expertizele efectuate la I.N.M.L. Mina Minovici din București privindu-i pe doi dintre tinerii răniți în accident, potrivit publicației locale Ziua de Constanța.

Istoricul procesului

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă una dintre familiile victimelor, a explicat jurnaliştilor, la termenul din iunie, că dacă această expertiză va arăta că cei doi tineri au rămas cu infirmitate permanentă în urma accidentului, atunci e posibilă schimbarea încadrării juridice, din vătămare corporală în vătămare corporală cu circumstanţe agravante, iar acest fapt ar putea adăuga şase luni la pedeapsa pe care o va primi Vlad Pascu.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu respinsese, la jumătatea lunii iunie, cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, depusă de avocatul familiei lui Sebastian, tânărul mort în accidentul provocat de Vlad Pascu.

Carmen Claudia Berevoescu a preluat acest dosar la sfârşitul lunii mai după ce judecătoarea desemnată cu judecarea cazului, Ioana Ancuţa Popoviciu, s-a transferat la Judecătoria Constanţa.

Aceasta a fost acuzată de comportament nepotrivit de către familile victimelor şi de avocaţii acestora, de la primul termen de judecată şi până la ultimul în care a judecat.

Astfel, la primul termen din dosar, în 22 februarie, ea ar fi intrat în sală mestecând gumă şi a cerut buletinul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai despre care nu ştia că este decedat.

La al doilea termen de judecată, Ioana Ancuţa Popoviciu l-a întrebat cine este pe tatăl tânărului mort în evenimentul rutier, care purta un tablou cu chipul fiului său.

De asemenea, şi la termenul din 9 mai, avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia că „gafele din sala de judecată au fost multiple”.

Inspecţia Judiciară a declanşat o procedură disciplinară împotriva Ioanei Ancuţa Popoviciu şi a cerut Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea acesteia, dar solicitarea a fost respinsă.

De asemenea, au fost respinse şi cererile de recuzare, de strămutare a dosarului, dar şi cererea de abţinere a judecătoarei.

În cele din urmă CSM i-a aprobat transferul de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa.

Carmen Claudia Berevoescu a preluat dosarul din punctul în care acesta ajunsese, dar a dorit să facă o nouă audiere a părinţilor victimelor şi a martorilor accidentului.

Accidentul din 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

