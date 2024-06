Procesul lui Vlad Pascu, amânat până la comemorarea unui an de la accidentul în care Roberta și Sebi și-au pierdut viața

Avocatul Adrian Cuculis a declarat vineri, la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia, unde a avut loc un nou termen în dosarul accidentului de la 2 Mai provocat de Vlad Pascu şi soldat cu moartea a doi tineri, că instanţa a dispus o expertiză medico-legală în cazul tinerilor răniţi în accident, urmând să se stabilească dacă doi dintre supravieţuitori au rămas cu infirmitate permanentă, ceea ce ar putea duce la schimbarea încadrării juridice şi la o majorare a pedepsei. Următorul termen a fost stabilit pentru 14 august, cu puțin timp înainte de comemorarea unui an de la tragedia în care Sebastian Olariu și Roberta Dragomir și-au pierdut viața.

„Au fost dezbateri inclusiv unde să se facă expertiza asta, dacă să fie la Constanţa, să fie la Braşov, să fie la Brăila, să fie în Bucureşti. În cele din urmă a rămas în Bucureşti. Eu am certitudinea că imediat după ce se va face expertiza şi fac un apel şi către medicii de la INML, nu neapărat să prioritizeze, că n-ar fi cinstit faţă de celelalte dosare, dar să se aplece asupra dosarelor, să ajungă la zi cu ele în aşa fel încât să avem această expertiză făcută la dosar până în august”, a declarat Adrian Cuculis, citat de News.ro.

El a explicat că dacă această expertiză va arăta că cei doi tineri au rămas cu infirmitate permanentă în urma accidentului, atunci e posibilă schimbarea încadrării juridice, din vătămare corporală în vătămare corporală cu circumstanţe agravante, iar acest fapt ar putea adăuga şase luni la pedeapsa pe care o va primi Vlad Pascu.

De asemenea, apărătorul lui Vlad Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a explicat jurnaliştilor în ce constă această expertiză.

„S-a dispus această expertiză la solicitarea domnului avocat Cuculis pentru cele două persoane vătămate. Temeiul a fost cel reglementat de expertiza în procesul penal, situaţie în care toate părţile au posibilitatea să-şi propună experţi, să propună expertize şi să participe la efectuarea acestor expertize medicale. (…) Această expertiză tinde, pe de o parte, să justifice pretenţiile civile formulate în cauză, iar pe de altă parte dacă vor fi zile de îngrijiri medicale peste numărul fixat deja, deci peste 90 de zile de îngrijiri medicale sau dacă se constată că vătămările respective au produs o infirmitate în această situaţie se poate pune în discuţie şi o eventuală schimbare de încadrare în sensul agravării încadrării judice reţinute iniţial prin actul de sesizare”, a afirmat Adrian Bendeac.



Următorul termen în procesul lui Vlad Pascu a fost stabilit pentru 14 august.



Părinții lui Sebi și Robertei, dezamăgiți de decizia judecătoarei

Tatăl lui Sebastian, tânărul mort în accidentul de la 2 Mai, a declarat jurnaliştilor, vineri, că a fost dezamăgit de decizia Judecătoriei Mangalia prin care a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice.



„Este foarte greu. De când am aflat, toată săptămâna am fost terminaţi. La câtă încredere aveam în doamna judecător…nu mai am nicio încredere. Vom face apel. A mai rămas ultima noastră şansă, dar sunt speranţe mici. Aveam toate argumentele. Şi ne-a dat peste cap”, a afirmat bărbatul.

De asemenea, mama lui Sebastian a declarat că legile sunt făcute pentru a nu fi respectate de oamenii cu bani.

„Suntem foarte dezamăgiţi. Nu mai avem nicio speranţă. Se pare că legile în ţara asta sunt făcute să nu fie respectate de oamenii cu bani”, a afirmat femeia.

Vineri a fost un nou termen în procesul lui Vlad Pascu

În urmă cu o săptămână, judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu a respins cererea avocatului familiei lui Sebastian, unul dintre tinerii decedați în accidentul provocat de Vlad Pascu, de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat.

Noua judecătoare a intrat în acest dosar în urmă cu o lună după ce magistratul căruia îi fusese repartizat iniţial dosarul, Ancuţa Ioana Popoviciu a fost recuzată. Ea a cerut şi obţinut transferul la Judecătoria Constanţa.

Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a fost acuzată de comportament nepotrivit de către familile victimelor şi de avocaţii acestora, de la primul termen de judecată şi până la ultimul în care a judecat.

Astfel, la primul termen din dosar, în 22 februarie, ea ar fi intrat în sală mestecând gumă şi a cerut buletinul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai despre care nu ştia că este decedat.

La al doilea termen de judecată, Ioana Ancuţa Popoviciu l-a întrebat cine este pe tatăl tânărului mort în evenimentul rutier, iar acesta avea un tablou cu chipul fiului său.

De asemenea, şi la termenul din 9 mai, avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia că „gafele din sala de judecată au fost multiple”.

„A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

În urmă cu câteva săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că nu se impune suspendarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu până la finalizarea procedurilor disciplinare, aşa cum solicitase Inspecţia Judiciară. Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

De asemenea, avocaţii familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut şi anterior recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, iar cererea lor a fost respinsă. Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au solicitat Curţii de Apel Constanţa strămutarea dosarului, dar şi această cerere a fost respinsă.

Totodată, judecătoarea formulase o cerere de abţinere, care fusese respinsă.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.