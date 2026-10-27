Un nou termen la Curtea de Apel Bucureşti pentru Călin Georgescu în procesul cu Horațiu Potra

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) judecă marţi dosarul în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

La termenul precedent din 12 octombrie, unul dintre inculpaţi a cerut reluarea procedurii de cameră preliminară, însă instanţa a respins solicitarea, potrivit portalului instanţelor de judecată, citat de News.ro.

Anterior, fusese respinsă şi o cerere de recuzare a judecătorului, formulată de mai mulţi inculpaţi. În 2 aprilie, CAB a decis că procesul tentativei de lovitură de stat poate începe, însă hotărârea a fost atacată, iar în 6 august instanţa supremă a respins definitiv contestaţiile formulate în cameră preliminară. La primul termen pe fond al procesului, din 9 septembrie, instanţa a decis amânarea judecării cauzei.

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul pe fond în cazul tentativei de lovitură de stat poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanţa supremă atât de către inculpaţi, cât şi de către Ministerul Public.

În 6 august, instanţa supremă a respins contestaţiile formulate în cameră preliminară, dând astfel undă verde începerii procesului pe fond, al cărui prim termen a fost fixat pentru 9 septembrie. Ulterior, au fost acordate trei termene succesive, ultimul fiind stabilit pentru marţi, 27 octombrie 2026.

La începutul lunii septembrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel Bucureşti, astfel că fostul mercenar beneficiază de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar.

La termenul din 4 august de la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa menţinuse măsura preventivă a arestului la domiciliu luată în cazul lui Potra şi îi respinsese, ca nefondată, cererea privind înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar.

Călin Georgescu în arest

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. El este judecat în mai multe dosare. El a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Luni, Tribunalul Bucureşti a respins solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu, în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, înlocuind măsura cu cea a controlului judiciar. Decizia de luni a Tribunalului Bucureşti nu este definitivă şi poate fi contestată.

Călin Georgescu trebuie să rămână în arest până pe 29 octombrie, când îi expiră mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile, în acest interval procurorii DIICOT având posibilitatea să facă contestaţie. Dacă decizia Tribunalului Bucureşti rămâne definitivă, atunci Călin Georgescu va fi pus în libertate.

Acuzații împotriva lui Potra

Plecat din țară în timpul cercetărilor, Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025, Horaţiu Potra a fost de acord să fie adus în ţară, motiv pentru care procedurile s-au derulat repede.

În caz contrar, acestea ar fi putut dura mai mult, având în vedere că nu există acord de extrădare cu Emiratele Arabe. El a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său.

Ulterior, Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.