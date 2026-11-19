Primarul liberal al municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat, joi, că o reorganizare teritorială a României trebuie făcută ținând cont de mai multe aspecte și bazată pe analize făcute de experți.

Reorganizarea administrativ – teritorială trebuie să pornească de la nevoile românilor și de la modul în care statul va putea asigura servicii publice și resurse mai bune, atât în localitățile mari, cât și în cele mici, a declarat Chirica pentru Agerpres.

„Proiectul riscă să intre într-o mare fundătură, pentru că el nu face obiectul unor studii și a unor analize bazate pe comportamentul națiunii în zilele pe care le trăim, ci face doar o analiză bazată pe costuri și pe demografie. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o abordare greșită, ca să nu spun neștiințifică, și până la urmă lipsită de consistență. Din punctul meu de vedere, analiza împărțirii sau reîmpărțirii administrative acestei națiuni trebuie să aibă ca obiectiv principal calitatea vieții cetățeanului român care va fi supusă unei alte abordări după această reîmpărțire”, a subliniat liberalul.

Mihai Chirica, Foto: Inquam Photos / Denis Grosu

În opinia edilului, prioritară este stabilirea modelului administrativ care răspunde cel mai bine așteptărilor populației, abia apoi să se decidă numărul de locuitori pe care ar trebui să îl aibă o localitate.

„Cei care și-au asumat discursul public față de acest proiect de țară trebuie să înțeleagă că și-au asumat o responsabilitate vitală față de evoluția viitoare a partidelor lor și nu pot să contramandeze din nou această acțiune doar motivând că nu e timpul. Timpul oricum trecuse de mult”, a mai spus Chirica.

Chirica: „Nu am văzut niciun raport științific făcut de persoane calificate”

Liberalul, care se află la al treilea mandat la primăria municipiului Iași, consideră că schimbarea trebuie să vizeze două obiective.

„Unul care privește calitatea vieții prin asigurarea resurselor și serviciilor publice în același timp, astfel încât fiecare cetățean care locuiește ori într-o localitate mare sau într-una foarte mică să simtă că face un pas înainte, nicidecum un pas înapoi. Doi, trebuie să ne debarasăm de haina politică care ar putea influența luarea unor decizii și să înțelegem că dispariția unor unități administrativ – teritoriale, prin absorbția lor de către localități cu o capacitate administrativă și financiară mai mare, nu poate fi decisă fără implicarea unor specialiști și fără un calendar clar, credibil, care să poată fi aplicat și care să fie înțeles și acceptat de populație”, a indicat Chirica.

Edilul nu a vrut să înainteze o propunere pentru numărul optim de județe sau regiuni. El așteaptă să vadă o soluție care se bazează pe planuri făcute de experți.

„M-am ferit să fac aprecieri subiective dacă împărțirea cu două județe, cu nouă județe, cu opt regiuni, cu zece regiuni este bună sau rea, pentru că până în momentul de față nu am văzut niciun raport științific făcut de persoane calificate care să ofere o radiografie corectă a stării națiunii de astăzi, și una-două sau mai multe soluții pe termen lung și foarte lung privind reîmpărțirea teritorială a acestei națiuni. Până atunci consider că nu avem o soluție clară oferită poporului român. Și speranța mea este să apară cât mai repede în spațiul public”, a mai declarat Mihai Chirica.

Discuții privind reforma teritorială

Tema dezbaterii privind reorganizarea administrativ-teritorială a fost lansată de PSD.

Europarlamentarul social-democrat Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a indicat anterior ca posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, fără să susțină că viitoarea organizare va avea obligatoriu același număr de unități.

UDMR s-a opus și a cerut ca reforma administrației să nu se bazeze pe criteriul numeric.

Liberalul Emil Boc, primar al Clujului și președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, a propus 8 regiuni plus două județe separate, Harghita și Covasna pentru a ridica opoziția UDMR.

PNL discută despre inițierea unui proiect de reformă administrativ-teritorială separat de cel propus de PSD, a anunțat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan

Varianta cu 8 regiuni a fost înaintată și de primarul Craiovei, social-democrata Lia Olguța Vasilescu.

Consilierul prezidențial Eugen Tomac consideră că România „nu mai poate funcţiona după harta desenată de Ceauşescu în 1968”, amintind că suntem singura ţară care după aderarea la Uniunea Europeană nu a făcut o reformă administrativă.

El a subliniat că interesele comunităţii maghiare nu ar fi afectate în caz de reorganizare administrativă.

Guvernul pregătește în prezent o ordonanță de urgență pentru a reglementa aspecte referitoare la comasarea voluntară a localităților. Un articol al actului normativ vizează minoritățile.