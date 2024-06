Un răcnet numit AUR

Se scrie mult in aceste zile despre revenirea fascismelor. Nu a unui fascism omogen, ci mai degraba a unor initiative politice care apeleaza la frustrari, fobii si nelinisti, sa le spunem, post-moderne. Liberalismul politic este denuntat ca lipsit de radacini si de suflet. Se propaga ideea unei “tamaduiri” a corpului politic. Asttel intra in scena demagogii populisti, pseudo-profetii si samanii in cautare de prozeliti.

AUR face din huliganism un modus operandi politic. Este exact opusul moderatiei. Este deliberat indecent, zgomotos, agresiv. Este intruchiparea unei tafne de toapa jignita. La Timișoara, comandoul AUR a sabotat dezbaterea democratică prin zbierete si urlete. Nu se va opri acolo. Inițial inventată în structurile dezinformării, formatiunea este acum autopropulsata.

AUR este o mișcare extremistă, anti procedurală si, în fond, anticonstitutionala. Apelează la violenta verbala si, uneori, chiar la aceea stradala. Urmărește intimidarea adversarilor si înregimentarea fanatică a adeptilor. Asemeni cuzistilor si legionarilor in anii interbelici, asemeni comuniștilor după 23 august 1944, AUR disprețuiește democrația si tot ceea ce înseamnă spiritul legilor. AUR privește admirativ spre Est din rațiuni politice, ideologice si psihologice. AUR este putinismul in costum național românesc. O facatura sinistra. –Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro