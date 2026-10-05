Un susținător al lui Călin Georgescu, acuzat că a agresat doi cameramani în faţa DIICOT, a fost reţinut pentru 24 de ore

Un susținător al lui Călin Georgescu acuzat că a agresat doi cameramani în faţa sediului DIICOT din București, luni, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunerea unei măsuri preventive.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3”, a informat luni seară Poliţia Capitalei.

Secţia 10 Poliţie a întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe pentru un susţinător al lui Călin Georgescu care ar fi agresat doi cameramani, în faţa sediului DIICOT, unde luni a sosit pentru audieri socrul lui Georgescu.

„La data de 5 octombrie 2026, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că doi reprezentanţi ai mass-media ar fi fost agresaţi de către un bărbat, în faţa unei instituţii publice din Sectorul 3”.

„Din primele verificări efectuate s-a stabilit faptul că cele sesizate se confirmă, victimele fiind lovite în mod intenţionat, cu un obiect metalic”, a precizat Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Poliţiştii au identificat persoana bănuită de săvârşirea faptelor, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani.

Poliţia precizează că bărbatul a fost adus de un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 10 Poliţie, pentru audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„Poliţia Capitalei condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliştilor. Libertatea presei şi siguranţa jurnaliştilor trebuie respectate, iar orice faptă de violenţă este tratată cu fermitate şi verificată cu celeritate de către poliţişti”, a mai subliniat DGPMB.

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui sub control judiciar.

De când a fost arestat, susținătorii lui Călin Georgescu au început să protesteze în fața Arestului Central al Capitalei.