Un tablou de Tițian, furat de două ori și găsit într-o stație de autobuz, scos la licitație / Incredibila poveste a picturii

„Rest on the Flight into Egypt” (Odihnă în timpul fugii în Egipt) de Tițian (1488 – 1576), furat de două ori şi apoi găsit într-o staţie de autobuz din Londra în urmă cu 20 de ani, va fi scos la licitaţie în 2 iulie de casa Christie’s.

Se estimează că va ajunge la o sumă cuprinsă între 17 şi 30 de milioane de euro.

Orlando Rock a declarat pentru săptămânalul britanic The Observer că a fost încântat să se ocupe de licitaţia acestui ulei pe pânză, care a avut o istorie tumultoasă, transmite News.ro.

„Această capodoperă sublimă este una dintre cele mai poetice picturi din primii ani de viaţă ai maestrului veneţian”, a spus el.

„Istoria sa este o aventură. A trecut prin mâinile unor duci, arhiduci şi împăraţi ai Sfântului Imperiu Roman. Această operă magică de devoţiune a fost furată nu o dată, ci de două ori. Suntem mândri că ni s-a cerut să o prezentăm în luna iulie”.

Incredibila poveste a picturii

Istoria acestui ulei pe pânză de 46,2 cm pe 62,9 cm este aproape incredibilă.

Cea mai veche menţiune a lucrării datează din secolul al XVII-lea, când a apărut în documentele colecţiei unui comerciant veneţian înainte de a fi vândută unui duce englez.

După această primă călătorie la Londra, a ajuns la Viena şi în posesia arhiducelui Leopold Wilhelm al Austriei, în Palatul Belvedere.

Până în 1809, când tabloul a pornit spre Paris în bagajele Marii Armate a lui Napoleon. După căderea împăratului, tabloul s-a întors la Viena, apoi a trecut în mâinile lui Hugh Andrew Johnstone Muro, înainte de a fi vândut – tot de către Christie’s – lui John Alexander Thynne, al patrulea marchiz de Bath.

În 1995, „The Rest during the Flight into Egypt” a fost furat de la castelul Longleat House din Anglia, unde fusese păstrat din 1878.

Capodopera a fost recuperată abia după alţi şapte ani. Charles Hill, un specialist în opere de artă, a descoperit-o într-o pungă de plastic în apropierea unei staţii de autobuz din sud-vestul Londrei.