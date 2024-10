„Un veac de singurătate”: Netflix a anunțat când apare serialul bazat pe romanul lui Gabriel García Márquez

Omagiu adus de Biblioteca Nationala a Columbiei lui Gabriel Garcia Marquez, care s-a stins din viata in 2014, Foto: Luis ACOSTA / AFP / Profimedia

Serialul „Un veac de singurătate” bazat pe romanul omonim al scriitorului columbian Gabriel García Márquez va avea premiera pe Netflix în data de 11 decembrie, relatează News.ro.

Netflix afirmă că serialul bazat pe capodopera lui Márquez şi regizat de Laura Mora şi Alex García López reprezintă unul dintre cele mai ambiţioase proiecte audiovizuale din istoria Americii Latine.

Serialul a fost filmat în întregime în Columbia, cu sprijinul familiei laureatului Nobel.

În limba engleză serialul se va numi One Hundred Years of Solitude și va fi împărțit în două capitole a câte 8 episoade fiecare. Primul dintre acestea va avea premieră pe Netflix pe 11 decembrie.

„Ca regizor de film cu origine columbiană, a fost o onoare şi o provocare uriaşă să lucrez la un proiect la fel de complex şi care poartă la fel de multă responsabilitate ca One Hundred Years of Solitude, un proiect în care ne-am străduit să înţelegem diferenţa dintre limbajul literar şi audiovizual, precum şi să reuşim să construim imagini care să conţină frumuseţea, poezia şi profunzimea unei opere care a marcat întreaga lume. Am făcut-o cu dragoste şi respect pentru roman, cu sprijinul unei echipe tehnice şi umane excepţionale”, a declarat Laura Mora.

„Regizarea acestui proiect a fost atât o provocare, cât şi o aventură; la urma urmei, în viaţă, asumarea riscurilor este necesară pentru a da sens la ceea ce facem. Când m-am scufundat în adaptarea One Hundred Years of Solitude, intenţia mea a fost să creez ceva autentic, care să aibă statura unei producţii internaţionale, pentru că povestea o merită”, a adăugat Alex García López.

Netflix a anunțat încă din 2019 că vrea să facă un serial pe baza romanului lui Gabriel García Márquez

„Căsătoriţi împotriva dorinţei părinţilor lor, verii José Arcadio Buendía şi Úrsula Iguarán lasă satul în urmă şi pornesc într-o lungă călătorie în căutarea unui nou cămin. Însoţiţi de prieteni şi aventurieri, călătoria lor culminează cu întemeierea unui oraş utopic pe malul unui râu de pietre preistorice pe care îl botează Macondo. Câteva generaţii din neamul Buendía vor marca viitorul acestui oraş mitic, chinuit de nebunie, iubiri imposibile, un război sângeros şi absurd, precum şi frica de un blestem teribil care îi condamnă, fără speranţă, la un veac de singurătate”, amintește descrierea oficială publicată de Netflix pentru serial.

Publicată în 1967, Un veac de singurătate este una dintre operele emblematice ale lui Gabriel García Márquez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1982. Considerată o capodoperă a literaturii hispano-americane şi a celei universale şi care a primit o recunoaştere internaţională, cartea a fost vândută în peste 50 de milioane de exemplare şi a fost tradusă în peste 40 de limbi.

Netflix a anunțat încă din 2019 că va adapta romanul lui Gabriel Garcia Marquez sub forma unui serial pentru platforma sa de streaming, însă planurile au fost deraiate de izbucnirea pandemiei de COVID-19.

Netflix a obţinut în urmă cu 5 ani drepturile de adaptare a cărţii, deşi nimeni nu le deţinuse până atunci. Compania americană a obţinut sprijinul deplin al familiei autorului pentru a-şi filma producţia în Columbia și a prezentat în luna aprilie un trailer care afirmă că serialul va fi lansat „în curând”.

Serialul bazat pe romanul lui Gabriel Garcia Marquez va avea 16 episoade, un alt angajament major al Netflix, care și-a obișnuit publicul mai degrabă cu miniserii sau serii limitate la cel mult 8-10 episoade.

