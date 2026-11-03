Una dintre marile companii aeriene din Europa arată cât a plătit în plus pentru kerosen anul acesta

Lufthansa și-a redus marți estimările privind profitul pe care îl va înregistra în 2026, în condițiile în care factura estimată a grupului aerian german pentru combustibilul necesar avioanelor sale a crescut anul acesta la 9,3 miliarde de euro. Totuși, rezultatele financiare ale Lufthansa sunt în linie cu prognozele, arată Reuters.

Grupul aerian german a precizat că totalul costurilor cu combustibilul a crescut în 2026 cu peste 400 de milioane de euro (448 de milioane de dolari) comparativ cu anul trecut. Suma include și cele două luni premergătoare declanșării războiului împotriva Iranului de către SUA și Israel la finalul lui februarie.

„Datorită creșterii veniturilor, pe fondul unei cereri constant ridicate și al unei discipline stricte în ceea ce privește costurile, am reușit să compensăm mai mult decât integral majorarea costurilor cu combustibilul, în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro”, a declarat Carsten Spohr, directorul general al Lufthansa, într-un comunicat.

Totuși, Lufthansa și-a revizuit ușor în scădere estimarea privind profitul operațional pentru exercițiul financiar 2026, la un interval cuprins între 1,7 miliarde și 2 miliarde de euro, față de intervalul estimat anterior, de 1,7 miliarde până la 2,2 miliarde de euro.

Directorul financiar Till Streichert a declarat că profitul operațional pentru întregul an va depinde de evoluția cererii, de costurile combustibilului și de performanța diviziei Lufthansa Cargo în trimestrul al patrulea.

Companiile aeriene europene au avertizat că majorarea costurilor combustibilului de aviație, ca urmare a războiului din Iran, va afecta perspectivele lor financiare, în timp ce prețurile biletelor de avion sunt așteptate să crească anul viitor, pe măsură ce contractele de hedging (de protecție împotriva fluctuațiilor de preț) pentru kerosen ajung la scadență.

Bărbat cu un bilet de avion așteptând îmbarcarea în aeroport, FOTO: Prostock-studio / Alamy / Profimedia Images

Multe companii aeriene vor fi afectate puternic de creșterea prețului la kerosen abia anul viitor

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a estimat luna trecută că prețurile biletelor pentru curse aeriene din Europa vor înregistra anul viitor „cea mai mare creștere din istorie”, în condițiile în care companiile aeriene nu s-au protejat, în mare parte, împotriva creșterii costurilor combustibilului pentru avioane pentru 2027.

O’Leary a declarat că Ryanair și alte companii aeriene europene aveau poziții solide de acoperire a riscului asociat prețului combustibilului pentru 2026. El a spus că, atunci când conflictul a izbucnit la sfârșitul lunii februarie, Ryanair avea acoperit 80% din necesarul de combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Însă el a adăugat că, începând din aprilie 2027, majoritatea companiilor aeriene europene aveau foarte puține măsuri de acoperire a riscului de preț.

O’Leary a estimat că anul viitor vor fi disponibile mai puține locuri ca urmare a falimentelor și preluărilor din sectorul companiilor aeriene. Această reducere a capacității, împreună cu lipsa unor măsuri de protecție împotriva creșterii prețurilor combustibilului, ar duce la majorarea tarifelor cu până la 20%.

„Cred că anul viitor veți vedea tarifele aeriene crescând în Europa cu 10%, 15%, poate chiar 20%. În următoarele 12 luni, vom asista, aș spune, la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene din istoria Europei”, a declarat O’Leary în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.