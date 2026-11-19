La două luni după ce au dat de înțeles că urma să fie luată o decizie majoră de retragere din afacerea lor de tip joint venture pentru Europa, companiile americane Comcast și Skydance au decis să închidă definitiv platforma de streaming SkyShowtime, anunță THR.

SkyShowtime, serviciul care este disponibil în peste 20 de țări europene, își va înceta treptat activitatea la sfârșitul anului 2027, potrivit unei informări transmise miercuri angajaților de către Consiliul de Administrație al companiei.

În urma acestei decizii, CEO-ul platformei de streaming, Monty Sarhan, va părăsi compania.

Anunțul prin care SkyShowtime și-a informat angajații că se va închide

„În luna septembrie, v-am informat că acționarii SkyShowtime au inițiat o analiză a opțiunilor strategice, urmată de demararea consultărilor cu angajații în luna octombrie. Această analiză a fost acum finalizată, iar acționarii au luat decizia de a înceta operațiunile SkyShowtime la sfârșitul anului 2027”, notează scrisoarea adresată de compania din spatele platformei de streaming angajaților săi.

De la lansarea SkyShowtime, peisajul serviciilor de streaming a evoluat semnificativ. Marile platforme globale au continuat să își extindă amploarea operațiunilor și să investească masiv în conținut, tehnologie și sport. Aceste dinamici competitive au făcut din ce în ce mai dificil pentru jucători regionali precum SkyShowtime să atingă amploarea necesară pentru a avea succes pe termen lung. În ciuda muncii excelente și a dedicării acestei echipe, acționarii au stabilit că încetarea activității companiei reprezintă cea mai potrivită cale de urmat”, mai afirmă aceasta.

„Între timp, SkyShowtime continuă să funcționeze în mod normal pentru abonații noștri. Consultările cu angajații sunt în continuare în desfășurare, în conformitate cu cerințele locale, iar calendarul și procedura pot varia de la o țară la alta”, continuă scrisoarea.

Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, FOTO: SplashNews.com / Splash / Profimedia Images

Cum a apărut platforma de streaming SkyShowtime

Lansată în România în februarie 2022 cu cel mai mic cost al abonamentului de pe piața locală la momentul respectiv, SkyShowtime a fost dintotdeauna un concurent aparte pe piața de streaming.

Platforma și compania din spatele ei au fost rezultatul unui parteneriat pentru piața din Europa între două dintre cele mai mari companii americane din media americană: Paramount Global și Comcast.

Numele platformei de streaming vine de la Sky Group, divizia din Marea Britanie a Comcast, și Showtime, televiziunea premium a Paramount de la momentul respectiv.

În loc să își lanseze în Europa propriile servicii de streaming, Paramount+ și Peacock, cele două părți au bătut în esență palma pentru crearea unei platforme comune pentru clienții europeni.

Parteneriatul dintre părți a fost menținut și după ce Paramount Global a fost achiziționată de Skydance Media, compania fondată de David Ellison, în urma unei tranzacții anunțate în 2024 și finalizate anul trecut. Așa s-a format Paramount Skydance.

De ce se închide platforma de streaming SkyShowtime

După cum arăta o analiză publicată de HotNews luna trecută, semne de întrebare legate de viitorul SkyShowtime au apărut încă de la sfârșitul lunii februarie, când Netflix s-a retras din războiul licitațiilor purtat cu Paramount Skydance pentru achiziția Warner Bros Discovery.

Șefii Netflix și cei ai Warner Bros anunțaseră în decembrie 2025 că au ajuns la o înțelegere, însă Paramount Skydance a lansat inclusiv o ofertă de preluare ostilă, adresată direct investitorilor, și a continuat să mărească sumele oferite până când conducerea Netflix a decis că tranzacția nu se mai justifică financiar.

Dacă Netflix ar fi cumpărat Warner Bros Discovery, SkyShowtime ar fi continuat probabil ca până acum. Însă achiziția de către Paramount Skydance au pus șefii SkyShowtime într-o situație ingrată. Cele mai multe seriale populare din portofoliul platformei și multe dintre cele mai mari filme „blockbuster” sunt produse de Paramount+ și Paramount Pictures

Iar compania nou-formată Skydance are tot interesul să își promoveze viitoarea platformă de streaming unică. Obiectivul ambițios al Skydance este de a ajunge din urmă Netflix ca număr de abonați, ceea ce e greu de imaginat dacă în Europa producțiile sale sunt difuzate pe o altă platformă.

De altfel, David Ellison, CEO-ul Skydance, a spus, într-un apel cu investitorii încă din luna martie, că, dacă achiziția Warner Bros Discovery va trece de obstacolele de reglementare din SUA, are în vedere unirea serviciilor de streaming ale companiei.

Problemele SkyShowtime au fost aduse în atenția angajaților încă din septembrie

Agenția de presă Reuters și revista Variety au scris separat pe 14 septembrie, după ce a devenit evident că achiziția Warner Bros Discovery va trece de obstacolele antitrust din SUA, că platforma SkyShowtime riscă să fie închisă și că decizia este avută în vedere și de către Comcast, nu doar de compania condusă de David Ellison.

Ambele surse au obținut o copie a unei scrisori trimise de Consiliul de Administrație al SkyShowtime către Monty Sarhan, directorul său general. Scrisoarea, care a fost distribuită ulterior de Sarhan angajaților SkyShowtime, preciza că a fost demarată o „analiză a opțiunilor strategice pentru companie”.

Revista Variety a pus punctul pe „i”, notând că decizia a fost luată în contextul planurilor Skydance de a lansa un serviciu unic după ce cumpără Warner Bros Discovery. Variety nota însă că o sursă familiarizată cu situația a insistat că „analiza” nu are legătură cu tranzacția iminentă în SUA și că este una „comună, realizată de ambii acționari”.

HotNews a cerut luna un punct de vedere din partea SkyShowtime privind viitorul platformei, însă nu a primit vreun răspuns din partea companiei.