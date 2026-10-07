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De ce e în pericol de închidere și o altă platformă de streaming majoră, nu doar HBO Max

Redactor de specialitate (actualitate)

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Finalizarea achiziției Warner Bros Discovery de către Paramount Skydance în Statele Unite va remodela piața de streaming și opțiunile pe care le au la dispoziție inclusiv abonații din România. Deși majoritatea detaliilor legate de viitor sunt o necunoscută, ce pare clar este că una dintre platforme riscă să se închidă cu totul ca urmare a achiziției.

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