De ce e în pericol de închidere și o altă platformă de streaming majoră, nu doar HBO Max

Finalizarea achiziției Warner Bros Discovery de către Paramount Skydance în Statele Unite va remodela piața de streaming și opțiunile pe care le au la dispoziție inclusiv abonații din România. Deși majoritatea detaliilor legate de viitor sunt o necunoscută, ce pare clar este că una dintre platforme riscă să se închidă cu totul ca urmare a achiziției.

Skydance, noul gigant media format în SUA, a confirmat într-un comunicat publicat marți, după finalizarea tranzacției de 110 miliarde de dolari, că intenționează să își unească, „în timp”, cele două platforme majore de streaming pe care le deține: Paramount+ și HBO Max.

Compania nu a precizat ce ar putea însemna „în timp” și nu a oferit alte detalii despre cum ar putea arăta viitorul serviciu unic de streaming pe care intenționează să îl lanseze. Cert este că acesta va deveni, foarte probabil, cel mai mare concurent al Netflix, în prezent liderul platformei de streaming la nivel mondial.

David Ellison, CEO-ul și președintele Skydance, conduce acum un imperiu media care are în portofoliul său serialele apreciate ale celui mai puternic brand din televiziune, HBO, precum și producțiile populare ale Paramount+, printre „Yellowstone” și celelalte serii ale apreciatului cineast american Taylor Sheridan.

La acestea se adaugă filmele produse de Paramount Pictures și Warner Bros, două dintre studiourile de film legendare ale Hollywood ale căror producții sunt lansate în streaming după ce își încheie parcursul în sălile de cinema.

Pentru abonații HBO Max, viitorul va însemna cel mai probabil posibilitatea de transferare a conturilor pe viitoarea platformă a Skydance, la fel cum s-a întâmplat în martie 2024. Warner Bros Discovery a înlocuit atunci HBO Max cu o nouă platformă numită Max, doar pentru a reveni la vechiul nume un an mai târziu.

Tranzacția încheiată în SUA aduce însă cele mai mari incertitudini pentru SkyShowtime.

Gigantul Skydance aduce sub același acoperiș Paramount și Warner Bros, două dintre cele mai cunoscute studiouri de film de la Hollywood, FOTO: Yuki Iwamura / AP / Profimedia

Parteneriatul unic care a dat naștere la SkyShowtime

Lansată în România în februarie 2022 cu cel mai mic cost al abonamentului de pe piața locală la momentul respectiv, SkyShowtime a fost dintotdeauna un concurent aparte pe piața de streaming.

Platforma și compania din spatele ei au fost rezultatul unui parteneriat pentru piața din Europa între două dintre cele mai mari companii americane din media americană: Paramount Global și Comcast.

Numele platformei de streaming vine de la Sky Group, divizia din Marea Britanie a Comcast, și Showtime, televiziunea premium a Paramount de la momentul respectiv.

În loc să își lanseze în Europa propriile servicii de streaming, Paramount+ și Peacock, cele două părți au bătut în esență palma pentru crearea unei platforme comune pentru clienții europeni.

Printre celelalte nume cunoscute deținute de Paramount Global și Comcast se numără Universal Studios, Nickelodeon și DreamWorks Animation, ale căror producții pot fi văzute de asemenea pe SkyShowtime.

Parteneriatul dintre părți a fost menținut și după ce Paramount Global a fost achiziționată de Skydance Media, compania fondată de David Ellison, în urma unei tranzacții anunțate în 2024 și finalizate anul trecut. Așa s-a format Paramount Skydance.

De ce noua tranzacție din SUA e problematică pentru SkyShowtime

Semne de întrebare legate de viitorul SkyShowtime au apărut încă de la sfârșitul lunii februarie, când Netflix s-a retras din războiul licitațiilor purtat cu Paramount Skydance pentru achiziția Warner Bros Discovery.

Șefii Netflix și cei ai Warner Bros anunțaseră în decembrie 2025 că au ajuns la o înțelegere, însă Paramount Skydance a lansat inclusiv o ofertă de preluare ostilă, adresată direct investitorilor, și a continuat să mărească sumele oferite până când conducerea Netflix a decis că tranzacția nu se mai justifică financiar.

Dacă Netflix ar fi cumpărat Warner Bros Discovery, SkyShowtime ar fi continuat probabil ca până acum. Însă achiziția de către Paramount Skydance au pus șefii SkyShowtime într-o situație ingrată. Cele mai multe seriale populare din portofoliul platformei și multe dintre cele mai mari filme „blockbuster” sunt produse de Paramount+ și Paramount Pictures

Iar compania nou-formată Skydance are tot interesul să își promoveze viitoarea platformă de streaming unică. Obiectivul ambițios al Skydance este de a ajunge din urmă Netflix ca număr de abonați, ceea ce e greu de imaginat dacă în Europa producțiile sale sunt difuzate pe o altă platformă.

De altfel, David Ellison a spus, într-un apel cu investitorii încă din luna martie, că, dacă achiziția Warner Bros Discovery va trece de obstacolele de reglementare din SUA, are în vedere unirea serviciilor de streaming ale companiei.

David Ellison, CEO-ul companiei Skydance, FOTO: Bonnie Cash / UPI / Profimedia Images

Problemele SkyShowtime, confirmate din interiorul companiei

Agenția de presă Reuters și revista Variety au scris separat pe 14 septembrie, după ce a devenit evident că achiziția Warner Bros Discovery va trece de obstacolele antitrust din SUA, că platforma SkyShowtime riscă să fie închisă și că decizia este avută în vedere și de către Comcast, nu doar de compania condusă de David Ellison.

Ambele surse au obținut o copie a unei scrisori trimise de Consiliul de Administrație al SkyShowtime către Monty Sarhan, directorul său general. Scrisoarea, care a fost distribuită ulterior de Sarhan angajaților SkyShowtime, preciza că a fost demarată o „analiză a opțiunilor strategice pentru companie”.

„SkyShowtime operează pe una dintre cele mai competitive piețe din industria noastră. În ciuda muncii excelente depuse de echipă și a forței proiectului pe care dumneavoastră și echipa l-ați construit, peisajul continuă să evolueze rapid și rămâne extrem de dificil”, afirmă scrisoarea.

„În acest context, acționarii SkyShowtime inițiază o analiză a opțiunilor strategice pentru companie, care include și posibilitatea închiderii treptate a serviciului. Nu a fost luată nicio decizie, iar toate opțiunile rămân în continuare analizate”, mai nota aceasta.

Revista Variety a pus punctul pe „i”, notând că decizia a fost luată în contextul planurilor Skydance de a lansa un serviciu unic după ce cumpără Warner Bros Discovery. Variety nota însă că o sursă familiarizată cu situația a insistat că „analiza” nu are legătură cu tranzacția iminentă în SUA și că este una „comună, realizată de ambii acționari”.

HotNews a cerut un punct de vedere din partea SkyShowtime privind viitorul platformei, însă nu a primit un răspuns până în momentul publicării acestui articol.