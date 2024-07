Ungaria și Slovacia, la risc de o criză a combustibilului după măsurile luate de Kiev împotriva Lukoil

Prețurile ridicate și o penurie de energie ar putea afecta Ungaria în termen de „săptămâni” după ce Kievul a impus o interdicție parțială asupra petrolului rusesc care tranzitează țara. Ungaria se află într-o cursă contracronometru pentru a evita întreruperile de curent electric și penuria de combustibil, relatează agenția BGNES, citată de publicația bulgară Mediapool.

Pe lângă Ungaria, săptămâna aceasta și Slovacia a declarat că a încetat să mai primească petrol de la furnizorul său cheie Lukoil, relatează Reuters.

Luna trecută, Kievul a impus sancțiuni care blochează tranzitul prin conducte al țițeiului vândut de Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Moscova, către Europa Centrală, anulând parțial o excepție de la sancțiuni introdusă de Uniunea Europeană pentru a acorda țărilor dependente de Rusia timp suplimentar pentru a renunța la livrări.

Obiectivul Ucrainei este de a bloca o sursă cheie de venituri pentru vistieria de război a Kremlinului, la mai mult de doi ani după declanșarea războiului.

Cu toate acestea, decizia a stârnit temeri legate de lipsa aprovizionării la Budapesta, care depinde de Rusia pentru 70% din importurile sale de petrol și de Lukoil pentru jumătate din această cantitate.

„Măsurile ucrainene ar putea duce la o situație dificilă”, a declarat Ilona Gizinska, cercetător și expert privind Ungaria la think tank-ul Center for Eastern Studies. Ea a adăugat că maghiarii s-ar putea confrunta cu prețuri ridicate la energie și cu penurii de curent în termen de „săptămâni” dacă nu se găsește o soluție.

Potrivit think tank-ului Center for Energy and Clean Air Research, numai în luna aprilie a acestui an, Ungaria a cheltuit aproape un sfert de miliard de euro pe petrol și gaze rusești.

Vineri, ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a declarat că măsura Ucrainei ar putea amenința securitatea energetică pe termen lung a Ungariei, învinuind Kievul pentru acest demers.

„Autoritățile ucrainene și-au arătat dorința de a găsi o soluție la această situație, dar aceste încercări s-au estompat între timp”, a declarat el.

În cadrul unei întâlniri cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la începutul acestei săptămâni, Szijjártó a declarat că țara a început discuțiile cu Moscova pentru a găsi surse alternative de aprovizionare cu petrol rusesc.

„În prezent, există o nouă situație juridică în Ucraina, pe baza căreia Lukoil nu aprovizionează Ungaria”, a declarat el marți. „În prezent, lucrăm la o soluție juridică întrucât petrolul rusesc este important din punctul de vedere al securității noastre energetice”.

Pe 19 iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Ucraina că a luat o „decizie politică” și a declarat că situația este „critică” pentru cei care încă cumpără petrol rusesc.

Interdicția impusă Lukoil vine într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Budapesta devin din ce în ce mai tensionate. Săptămâna aceasta, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán pentru întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul unei autoproclamate „misiuni de pace” din această lună. De asemenea, Budapesta se încăpățânează să blocheze livrările de arme ale UE către Kiev.

Protestele Slovaciei

Premierul slovac Robert Fico a declarat într-o conversație telefonică cu omologul său ucrainean Denis Șmihal că țara sa nu va fi „ostatica” relațiilor dintre Moscova și Kiev după ce Ucraina a impus sancțiuni împotriva Lukoil, ceea ce a dus la suspendarea livrărilor către gigantul petrolier rus, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al guvernului slovac a declarat că Fico a vorbit la telefon cu premierul ucrainean, căruia i-a subliniat că Bratislava nu intenționează „să fie ostatica relațiilor ucraineano-ruse”.

Rafinăria Slovnaft din Slovacia va primi pentru prelucrare cu 40% mai puțin petrol decât este necesar, ceea ce va afecta piețele slovace și poate duce la suspendarea livrărilor de motorină ale Slovnaft către Ucraina, se arată în comunicatul de presă al guvernului de la Bratislava.

„Includerea Lukoil în lista de sancțiuni este doar un alt exemplu de restricții fără sens care nu dăunează Federației Ruse, ci în principal unor țări membre (ale UE), ceea ce este inacceptabil”, se arată în text.

Fico, la fel ca premierul ungar Viktor Orbán, a criticat mult timp sancțiunile împotriva Rusiei și, după ce a preluat anul trecut un al patrulea mandat de prim-ministru, a suspendat ajutorul militar direct pentru Ucraina. Măsura a atras critici conform cărora Fico își lega prea strâns politica externă de Moscova.

În timp ce UE a impus deja sancțiuni asupra țițeiului rusesc, unele țări, precum Slovacia, au obținut o amânare a embargoului pentru a avea mai mult timp la dispoziție să găsească soluții alternative.