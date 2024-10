Ungaria, Slovacia și Serbia anunță eforturi comune în lupta împotriva migrației ilegale și cer mai mulți bani din bugetul UE pentru acest demers

Liderii din cele trei state s-au reunit marți în localitatea Komarno din Slovacia, de la granița cu Ungaria, și au discutat despre măsurile pe care vor să le implementeze în efortul de a reduce numărul de migranți, în principal din Orientul Mijlociu și Africa, care au venit prin așa-numita rută balcanică, care trece prin Serbia și intră în UE prin Ungaria, pentru ca apoi să se îndrepte spre țări mai bogate, precum Germania, relatează Reuters.

„În acest an, există cu 80% mai puțini migranți (în Serbia) decât anul trecut”, a declarat președintele sârb Aleksandar Vucic după întâlnirea cu omologii săi, Robert Fico și Viktor Orban. „Vom continua să lucrăm împreună și cred că rezultatele vor fi bune”.

Fico, care a găzduit summitul, a numit lupta împotriva migrației ilegale o prioritate absolută și a declarat că migrația ilegală are efecte negative asupra Europei, motiv pentru care a subliniat că în viitorul buget UE trebuie alocate mai multe fonduri pentru lupta împotriva migrației ilegale.

„A fost un subiect de discuție astăzi faptul că, în planificarea următorului buget al UE după 2027, trebuie să insistăm ca o parte substanțială a bugetului să fie dedicată combaterii migrației ilegale, deoarece aceasta ne amenință serios”, a declarat el.

Migrația ilegală rămâne o problemă politică cheie în Europa la aproape un deceniu după criza din 2015, când aproximativ un milion de persoane au sosit în bloc. Sosirile de 2023 s-au redus la aproximativ o treime din numărul celor din 2015.

Orban a declarat că cererile de azil trebuie evaluate înainte ca unei persoane să i se permită să intre în UE, afirmând că acest model, utilizat în Ungaria, a fost singurul care a funcționat împotriva migrației ilegale.

Hotspot-urile înființate în ultimele țări sigure pentru migranți, de exemplu în Africa, ar putea fi o soluție pe plan general, a precizat Viktor Orban.

Săptămâna trecută, Italia a început să colaboreze cu Albania, țară care nu este membră a UE, trimițând migranți acolo pentru a le fi procesate cererile de azil, un sistem de descurajare a traversărilor pe mare despre care alți lideri UE au spus că ar putea fi un model.

Vucic a declarat că Serbia, care nu este membră a UE, nu va fi niciodată de acord să creeze pe teritoriul său puncte pentru găzduirea migranților ilegali.

Numărul trecerilor ilegale în Balcanii de Vest a scăzut cu 79% de la an la an, ajungând la puțin sub 17.000 în primele nouă luni ale anului 2024, potrivit datelor agenției de frontieră Frontex.