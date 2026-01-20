Unitatea de elită „Alpha” a Ucrainei revendică lovituri care au costat armata rusă 4 miliarde de dolari

Unitatea de elită „Alpha” a Ucrainei a distrus sau a scos din funcțiune sisteme rusești de apărare anti-aeriană evaluate la aproximativ 4 miliarde de dolari pe parcursul ultimelor 12 luni, a transmis serviciul de securitate de la Kiev, citat de Business Insider.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat luni că unitatea sa de forțe speciale „Alpha” a desfășurat lovituri de mare distanță împotriva sistemelor rusești de radar și apărare anti-aeriană. Unitatea folosește în mare măsură pe drone cu rază lungă de acțiune în atacurile sale.

Potrivit SBU, loviturile au reușit să deschidă coridoare în apărarea anti-aeriană multistratificată a Rusiei și să creeze pasaje sigure care să permită dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune să pătrundă adânc în spatele liniilor inamice.

Aceste capabilități de lovire în profunzime au atacat ținte precum baze militare, depozite de petrol și armament, precum și aerodromuri, a amintit SBU. Ucraina a raportat o serie de astfel de lovituri, care sunt esențiale pentru a preveni o concentrare masivă de forțe rusești și pentru a îngreuna desfășurarea operațiunilor.

SBU a enumerat tipurile de sisteme de apărare antiaeriană despre care spune că au fost distruse sau avariate de atacurile Alpha: S-300 și S-400, BUK M-1 și M-2, Pantsir S-1 și S-2, precum și Tor-M1, M2 și M3. Aceste sisteme variază de la modele mai vechi, din epoca sovietică, până la unele dintre cele mai avansate sisteme ale Rusiei.

Multe dintre aceste sisteme au costuri de producție foarte ridicate, deși valoarea pierderilor este adesea calculată pe baza costului actual estimat de înlocuire. Business Insider amintește totodată că baza industrială de armament a Rusiei se confruntă cu presiuni cauzate de sancțiuni și de alți factori.

Serviciul de securitate ucrainean a mai declarat că rușii au suferit pierderi și în ceea ce privește echipamentele de recunoaștere și ghidare radar, inclusiv stații radar și radare propriu-zise.

Ce este unitatea „Alpha” din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei

Grupul „Alpha” este o unitate de elită considerată printre cele mai bune din cadrul forțelor speciale ucrainene. Aceasta desfășoară frecvent atacuri cu drone de mare distanță asupra unor ținte rusești, inclusiv împotriva aeronavelor, depozitelor de muniție și instalațiilor petroliere din Rusia.

În noiembrie, SBU a declarat că forțele sale speciale „Alpha” au ucis peste 1.500 de soldați ruși și au distrus zeci de tancuri, vehicule blindate de luptă, lansatoare multiple de rachete și sisteme de apărare antiaeriană doar pe parcursul lunii precedente.

Sistemele de apărare anti-aeriană au fost o componentă esențială a războiului declanșat de președintele Vladimir Putin în februarie 2022, modelând în mod fundamental modul în care acesta a fost purtat. Rusia și Ucraina, la începutul războiului, dețineau cel mai mare, respectiv al doilea cel mai mare arsenal de apărare antiaeriană din Europa, iar existența acestor sisteme a restricționat sever operațiunile aeriene din zona frontului. Niciuna dintre părți nu a reușit să obțină un control permanent al spațiului aerian.

Lipsa unei acoperiri aeriene a zădărnicit eforturile unor ofensive pe scară largă, reducând eficiența armamentului precum tancurile și contribuind la transformarea războiului într-un conflict lent, de uzură, în care dronele domină și împiedică și mai mult manevrele blindate.

Ucraina a raportat distrugerea unui număr mare de sisteme rusești de apărare anti-aeriană de-a lungul războiului, inclusiv sisteme avansate S-400 și numeroase mijloace de apărare din peninsula strategică Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Neutralizarea acestora a reprezentat o prioritate pentru Kiev.