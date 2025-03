VIDEO Explozie uriașă la baza aeriană „Engels”, unde Rusia își tine bombardierele strategice

Ucraina a atacat joi cu drone aerodromul „Engels” unde Rusia își ține bombardierele strategice, atacul provocând o explozie uriașă și un incendiu la aproximativ 700 km de liniile frontului războiului, arată imagini video surprinse de localnici, relatează Reuters.

Videoclipuri verificate de Reuters au arătat o explozie masivă extinzându-se dinspre aerodrom, distrugând căsuțe din apropiere. Ministerul rus al apărării a declarat joi dimineața că apărarea aeriană a doborât 132 de drone ucrainene deasupra unor regiuni rusești.

Russian Telegram channels report the largest drone attack on Russian Engels and Saratov, according to the local governor.



It is reported that evacuation was announced in the area of the local airfield (it hosts Russian strategic bombers that attack Ukraine). pic.twitter.com/SyqnzQQ4tH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2025

Alte videoclipuri verificate au surprins o coloană uriașă de fum ridicându-se pe cerul dimineții și un incendiu intens.

Ukrainian Defense Forces executed a precise strike last night on the well-known airfield in Engels, potentially destroying a significant stockpile of Russian missiles and fuel. Russian sources report that the explosion was so powerful it scattered debris up to 5 kilometers away.… pic.twitter.com/QrG2lNMtUr — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

The airfield in Engels is still on fire. There is still a fire, explosions, and secondary detonation of ammunition recorded there. Tu-95MS, Tu-22M3, and Tu-160 bombers are stationed there, along with warehouses containing FAB, KAB, and cruise missiles. Aircraft that attack… pic.twitter.com/hBofKTFMh7 — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Baza din Engels, care datează din perioada sovietică, găzduiește bombardierele strategice grele Tupolev Tu-160, capabile să transporte arme nucleare.

Roman Busargin, guvernatorul regiunii Saratov, a declarat că a avut loc un atac ucrainean cu drone asupra orașului Engels, care a provocat un incendiu la un aerodrom, iar locuitorii din apropiere au fost evacuați. El nu a menționat în mod specific baza Engels, dar aceasta este principalul aerodrom din zonă.

The explosion in Engels was so powerful that it wiped out a nearby dacha settlement. The Russians have no regard for where they store their ammunition, casually placing it near civilian areas. pic.twitter.com/wTynH3Nftq — WarTranslated (@wartranslated) March 20, 2025

Armata ucraineană afirmă că atacul a provocat detonări de muniții la aerodromul Engels

Ministerul ucrainean al apărării a declarat că forțele sale au lovit aerodromul, provocând detonări secundare ale muniției. Kievul afirmă că Rusia folosește baza Engels pentru a lansa atacuri asupra Ucrainei.

Oficiali locali din Rusia au declarat că zece persoane au fost rănite în atac. Unii locuitori au fost surprinși să găsească diverse părți ale dronelor ucrainene în grădinile lor. Canalul Telegram Shot a relatat că Ucraina a folosit drone PD-2 și Liutyi în atac.

Șeful districtului Engels, Maksim Leonov, a declarat că a fost instituită o stare de urgență locală, dar a oferit puține detalii. Reuters nu a putut confirma în mod independent ce s-a întâmplat la aerodrom.

Ucraina a efectuat atacuri anterioare asupra bazei aeriene Engels, primul dintre ele având loc în decembrie 2022. În ianuarie anul acesta, a susținut că a lovit un depozit de combustibil care deservea baza, provocând un incendiu uriaș care a ars timp de cinci zile până a fost stins.

O sursă din serviciile de securitate ucrainene a declarat la acea vreme că un atac cu drone a lovit o unitate de depozitare care conținea bombe ghidate și rachete la baza Engels.

