Unul dintre cei mai influenți miliardari tech îndeamnă guvernele să dea toate datele cetățenilor lor, inclusiv cele genetice, unei A.I. super puternice: „Este, într-un fel, veriga lipsă”

Larry Ellison, miliardarul din spatele gigantului tech Oracle, consideră că unele dintre problemele stringente ale omenirii pot fi rezolvate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar că, pentru a face acest lucru, guvernele naționale trebuie să alimenteze un model super puternic de A.I. cu datele cetățenilor lor.

Comentariile lui Larry Ellison par desprinse din scenariul unui film science fiction

„Dacă doriți să îmbunătățiți sănătatea populației, trebuie să luați toate datele pe care le aveți din sistemul medical, trebuie să luați datele legate de diagnostice, înregistrările voastre electronice de sănătate, datele voastre genetice și, în Emiratele Arabe Unite de exemplu, ei sunt incredibil de bogați în date. Ei au o mulțime de date privind populația. NHS din Marea Britanie (n.r. sistemul public de sănătate al țării) are o cantitate incredibilă de date privind populația, dar ea este fragmentată. Ea nu este ușor accesibilă acestor sisteme A.I”.

Începem rubrica Nerd Alert de săptămâna aceasta într-un mod atipic, cu o știre din zona tech, fiindcă nu se întâmplă în fiecare zi ca unul dintre cei mai puternici oameni din lume să vină cu comentarii de natură să alimenteze teorii ale conspirației din întreaga lume. Citatul de mai sus e de la Larry Ellison, fondatorul și fostul CEO al Oracle, care în prezent e directorul tehnologic al companiei și al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproape 200 de miliarde de dolari.

Să vedem ce a zis mai departe: „Trebuie să luăm toate aceste date pe care le avem în țara noastră și să le mutăm într-o singură, dacă doriți, platformă unificată de date pentru a oferi context când vrem să punem o întrebare acelui model A.I. căruia i-am furnizat toate datele de care are nevoie pentru a înțelege țara noastră. Deci acesta este pasul mare. Aceasta este, într-un fel, veriga lipsă. Trebuie să unificăm toate datele naționale, să le punem într-o bază de date unde sunt ușor consumabile de modelul A.I., iar apoi să punem orice întrebare doriți”.

Ca o paranteză, Ellison nu se referă doar la SUA când spune „țara noastră”, ci în sens general, lucru care reiese destul de clar din înregistrarea video a discuției pe care a avut-o săptămâna aceasta cu fostul premier britanic Tony Blair la evenimentul World Governments Summit organizat în Dubai. În cadrul aceluiași eveniment el a declarat că vom avea „mult mai rapid decât se credea” și Inteligență Artificială Generală (AGI), termen care se referă la un nivel de dezvoltare a A.I. în care aceasta poate să realizeze orice sarcină intelectuală umană.

Dacă presa financiară s-a rezumat în general să relateze comentariile lui Ellison vizavi de introducerea tuturor datelor cetățenilor unei țări într-o bază de date ce funcționează în baza unui A.I. foarte puternic, nu același lucru se poate spune și despre presa din domeniul tehnologiei. TechRadar, The Register și Gizmodo le comentează nuanțat sau chiar critic, amintind toate de afirmațiile lui Ellison din septembrie anul trecut, când acesta și-a imaginat un viitor în care A.I. va asigura supravegherea populației pentru ca toată lumea să se comporte „cât mai frumos”.

Despre noile sale comentarii Gizmodo scrie că „viziunea asupra viitorului pe care o conturează Ellison este destul de tulburătoare și nu pare foarte diferită de intriga Rehoboam din sezonul 3 al [serialului] Westworld. Ellison își dorește o lume mai fluidă, mai eficientă, una în care statul corporatist tehnocratic și guvernele lumii sunt strâns legate printr-un flux constant de date despre populație”. Rehoboam e în serial un computer cuantic cu A.I. care controlează lumea prin manipulare atentă și prezicerea viitorului cu setul enorm de date pe care îl are la dispoziție.

Ultimul sezon al serialului „The Handmaid’s Tale” va avea premiera în aprilie

Trecând de la o posibilă distopie în lumea reală la una ancorată în domeniul ficțiunii, de la HBO am aflat săptămâna aceasta că sezonul numărul 6 al apreciatului său serial The Handmaid’s Tale (Povestea slujitoarei) va ajunge în streaming pe platforma Max în aprilie, cu trei episoade în ziua premierei. Dar când anume va fi ziua premierei? Asta nu ne zice nicăieri comunicatul publicat joi de Warner Bros. Discovery, conglomeratul american al divertismentului care deține HBO și platforma de streaming Max. În SUA va fi lansat pe Hulu în data de 8 aprilie.

Doar că la noi nu există Hulu, una dintre cele 3 platforme de streaming ale Disney disponibile în SUA. Și, fiindcă misterioase sunt căile drepturilor de licențiere, în România serialul Povestea slujitoarei poate fi văzut pe platforma rivală Max. Cert e că următorul sezon al serialului bazat pe romanul de referință a scriitoarei canadiene Margaret Atwood va fi și ultimul. „În noul sezon din Povestea slujitoarei (‘The Handmaid’s Tale’), determinarea lui June nu cunoaște limite și ea se află din nou în centrul bătăliei pentru eradicarea Gilead”, ne spune descrierea oficială.

Pentru cei care n-au prins numeroasele referințe culturale din ultimii ani, chiar dacă n-au văzut serialul, povestea se desfășoară într-o lume distopică, imaginată după un al doilea război civil american care a adus în SUA o societate totalitară în care femeile fertile, denumite „slujitoare”, devin sclave folosite doar pentru a naște copii. Pe lângă succesul cărții lui Atwood, adaptarea sa pentru micile ecrane a scris istorie în 2017, când a devenit prima serie produsă pentru streaming ce a câștigat Premiul Emmy pentru cel mai bun serial de dramă.

Amazon Prime a confirmat oficial al treilea sezon pentru serialul „Lord of the Rings: The Rings of Power”

Tot joia aceasta am avut parte de confirmarea oficială din partea Amazon Prime Video că vom avea și un sezon cu numărul 3 pentru serialul The Rings of Power, serialul Lord of The Rings al diviziei cinematografice a uneia dintre cele mai mari companii din lume. Potrivit THR, sezonul 3 e deja în pre-producție, iar filmările vor începe în această primăvară în Marea Britanie. Mă rog, nu e tocmai o surpriză ținând cont că Amazon a alocat pe termen lung un buget absolut uriaș serialului și pare că se va ține de planuri, în pofida criticilor venite din partea fanilor lui Tolkien.

În schimb, e oarecum interesantă descrierea oficială publicată săptămâna aceasta pentru următorul sezon: „Sărind cu câțiva ani înainte față de evenimentele din sezonul 2, sezonul 3 are loc la apogeul Războiului Elfilor și al lui Sauron, în timp ce Lordul Întunecat caută să făurească Inelul Unic, care îi va oferi atuul de care are nevoie pentru a câștiga războiul și a cuceri în sfârșit întregul Pământul de Mijloc”. Războiul Elfilor a avut loc în A Doua Epocă din romanele lui J.R.R. Tolkien și a fost prima mare confruntare a forțelor Pământului de Mijloc împotriva lui Sauron.

Cu alte cuvinte, e acea bătălie faimoasă arătată chiar în prologul filmului cu care regizorul Peter Jackson și-a deschis trilogia de lungmetraje bazate pe scrierile autorului britanic. În ceea ce privește serialul Amazon, părerile rămân la fel de împărțite după sezonul 2 ce a avut premiera la finalul lunii august a anului trecut ca în cazul primului sezon lansat în 2022. Audiența pentru al doilea sezon s-ar fi înjumătățit, dar Amazon a contestat atât de puternic datele încât nimeni nu mai înțelege de fapt care e adevărul și fiecare ține de partea sa, un lucru care în general nu e un semn bun.

Netflix a comandat un serial live-action „Dungeons & Dragons”

În zona de streaming rareori trece o săptămână fără vreo veste majoră de la Netflix, liderul pieței până la urmă, iar zilele trecute am aflat via Deadline că platforma americană de streaming a preluat pentru producție The Forgotten Realms, un serial live-action bazat pe universul Dungeons & Dragons. Proiectul este realizat de unul dintre cei mai importanți producători ai Netflix, Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool & Wolverine), alături de cineastul american Drew Crevello (WeCrashed), care va fi scenarist și showrunner, și Hasbro Entertainment.

După cum sugerează titlul, serialul se va desfășura în celebra campanie Forgotten Realms, punctul central al lumii Dungeons & Dragons. Această campanie fantasy lansată în 1987 a devenit casa unora dintre cele mai faimoase personaje ale francizei și punctul de plecare pentru unele dintre cele mai populare aventuri D&D. Printre altele, filmul din 2023 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves și-a luat sursele de inspirație din Realms. Acum, ce mai e de știut că vestea privind serialul live-action D&D nu a fost confirmată oficial de Netflix.

Povestea sa a început prin 2021 și e demnă de un roman. Proiectul a fost inițial conceput de regizorul Rawson Marshall Thurber (Red Notice), cu Crevello alăturându-se ulterior ca showrunner. Serialul a fost comandat întâi de Paramount+ la începutul lui 2023, dar n-a mai avansat din cauza unei litanii de motive. Mă rog, divaghez. Deși Netflix nu a anunțat oficial că a preluat proiectul, detaliile aflate de Deadline garantează aproape sigur că vestea e „pe bune”. Se speculează deja asupra unui întreg univers D&D la Netflix, dar aș zice mai încet cu pianul pe scări.

La un joc de „Dungeons and Dragons”, FOTO: Dariusz Matuszek / imageBROKER / Profimedia Images

Stephen King surprinde cu următoarea sa carte

„Și pentru următorul său truc, legendarul autor Stephen King se inspiră din opera altor câteva legende. El urmează să lanseze o nouă reinterpretare a celebrului basm Hansel și Gretel al Fraților Grimm, ilustrată de nimeni altul decât regretatul Maurice Sendak”, scriu jurnaliștii de la Gizmodo într-o introducere de știre chiar poetică. Numele lui Sendak nu spune probabil prea multe publicului de la noi, dar el a fost unul dintre cei mai cunoscuți ilustratori de cărți pentru copii din SUA și nu numai. Printre altele, e și autorul cărții Where the Wild Things Are din 1963.

Sendak a murit în 2012, la câțiva ani după ce a fost ales să creeze decorurile și costumele pentru o operă inspirată din Hansel și Gretel. Desenele sale i-au fost prezentate lui Stephen King, care a decis să le folosească ca punct de plecare pentru noua sa carte. „Când am văzut imaginile în sine, am decis să încerc. Două dintre ele mi-au vorbit în mod special: una o înfățișa pe vrăjitoarea cea rea pe mătura sa, cu un sac plin de copii răpiți în spate; cealaltă ilustra faimoasa casă de turtă dulce transformându-se într-o față terifiantă”, a explicat el.

„M-am gândit: ‘Așa arată cu adevărat casa, un demon bolnav de păcat, iar acea față cumplită i se arată doar atunci când copiii întorc spatele’. Am vrut să scriu despre asta! Pentru mine, a fost esența acestei povești și, de fapt, a tuturor basmelor: un exterior luminos, un centru întunecat și teribil, copii curajoși și ingenioși. Într-un fel, am scris despre copii precum Hansel și Gretel toată viața mea”, a mai spus Stephen King. Cartea Hansel și Gretel de Stephen King și Maurice Sendak va apărea la de editura HarperCollins în data de 2 septembrie și e disponibilă deja pentru pre-comenzi.

We're honored to announce the collaboration of two literary legends! Stephen King and Maurice Sendak have come together in this essential reimagining of the Brothers Grimm fairytale, Hansel and Gretel.



Următorul film al lui Wes Anderson a intrat în linie dreaptă spre cinematografe

De la revista Variety am aflat săptămâna aceasta o frumoasă veste din lumea cinematografică, și anume că studioul independent Focus Features a obținut drepturile de distribuție la nivel mondial pentru The Phoenician Scheme, următorul film al inconfundabilului regizor american Wes Anderson. Focus nu este străin de lumile meticulos construite, ca niște case de păpuși, ale lui Anderson, având în portofoliu lansările filmelor sale Asteroid City și Moonrise Kingdom. Primul a obținut încasări impresionante (pentru un film de artă) de 53,8 milioane de dolari la box office, în timp ce al doilea a încasat 68,3 milioane de dolari.

Cum e cazul cu majoritatea lungmetrajelor sale, pe lângă regizarea The Phoenician Scheme, Anderson a scris și scenariul, alături de Roman Coppola de data aceasta. Focus va distribui filmul pe piața internă din America de Nord, el urmând să aibă parte de o lansare limitată în cinematografele nord-americane pe 30 mai 2025, premiera generală fiind programată peste o săptămână. Universal Pictures, compania-mamă a Focus, se va ocupa de distribuirea internațională. Pentru România nu avem deocamdată data exactă de lansare, dar va fi foarte probabil în perioada respectivă.

Benicio del Toro joacă rolul lui Zsa-zsa Korda, unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, în timp ce Mia Threapleton o interpretează pe fiica sa, iar Michael Cera îl joacă pe tutorele acesteia. Cum e un film de Wes Anderson, din distribuția de calibru fac parte nume cunoscute ca Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Richard Ayoade și alții. Va fi o„poveste întunecată de spionaj ce urmărește relația tensionată între un tată și fiica sa, în cadrul unei afaceri de familie. Răsturnările de situație gravitează în jurul trădării și alegerilor morale ambigue”.

Asta ne spune descrierea de pe IMDb pentru The Phoenician Scheme, în condițiile în care Anderson a ținut povestea sa învăluită în mister. Anul trecut, el a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj cu The Wonderful Story of Henry Sugar. Acesta poate fi văzut pe Netflix în Povestea minunată a lui Henry Sugar și încă 3, un film antologie în care au fost incluse și celelalte 3 scurtmetraje ale lui Wes Anderson din 2023: The Swan, The Rat Catcher și Poison. Las aici trailerul pentru acesta, cum deocamdată nu avem unul pentru The Phoenician Scheme.

„Borderlands 4” are o dată de lansare oficială

Săptămâna aceasta a venit cu o veste bună și pentru fanii jocurilor video, studioul american Gearbox Software confirmând oficial data de lansare pentru Borderlands 4. În cadrul evenimentului PlayStation State of Play organizat joi, președintele Gearbox, Randy Pitchford, a anunțat că jocul va fi lansat în toamna acestui an, în data de 23 septembrie 2025. Pentru a marca momentul, Gearbox a publicat un trailer nou care evidențiază unele dintre noile elemente de gameplay introduse în al patrulea titlu al francizei sale de cursă lungă.

Potrivit IGN, cea mai mare noutate din trailer pare a fi cârligul de agățare, dar fanii armelor absurde, exploziilor și haosului vor găsi cu siguranță multe de savurat în noul clip. Gearbox a dezvăluit de asemenea că un eveniment special State of Play, dedicat doar Borderlands 4, va fi difuzat în această primăvară. În cadrul evenimentului vor fi prezentate în sfârșit secvențe extinse de gameplay și alte noutăți, cum e mereu cazul la prezentările de genul. Ceea ce rămâne în mare parte un mister e unul dintre lucrurile importante, povestea noului joc.

Însă știm că scenaristul său principal a sugerat că titlul anterior din 2019 s-ar fi bazat prea mult pe „umor de toaletă”. Rămâne de văzut dacă Borderlands 4 va aborda un ton mai serios mai ales că umorul slab a fost considerat una dintre marile probleme ale filmului Borderlands de anul trecut, care a fost eviscerat de critici și a capotat lamentabil la box office. Vom afla mai multe informații despre Borderlands 4 odată cu ediția specială State of Play din primăvară. Până atunci, aș aminti că jocul va fi disponibil pentru Windows, PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

