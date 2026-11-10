Mesaj din Parlament, după ce jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost interzis la Cotroceni: „Ordin mega și maga problematic”

Deputata neafiliată Victoria Stoiciu a comentat, marți seară, decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice accesul la conferințele sale de presă jurnalistului Ovidiu Vanghele.

Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului la finalul conferinței din cursul serii, de la Cotroceni, atunci când jurnalistul i-a adresat o întrebare.

„Nu poți să interzici accesul unui jurnalist, este profund, profund nedemocratic”, a scris deputata, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Și foarte posibil ilegal, din moment ce legea 544/2001 spune la articolul 19, alin (2) că «Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea», a adăugat Victoria Stoiciu.

„«Colegii miloși» au încercat, de fapt, să îl salveze pe președinte de consecințele ordinului său mega (și maga) problematic, nu pe Ovidiu Vanghele. Beneficiarul era președintele”, a comentat deputata neafiliată, referindu-se la politica MAGA a președintelui american Donald Trump, a cărui administrație a interzis mai multe publicații de la Casa Albă, decizie inversată de justiția SUA.

Ce spune legea

Articolul 18 din Legea 544/2001, invocată și de Victoria Stoiciu, prevede următoarele la aliniatele 3 si 4:

(3) Autoritățile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii.

(4) Refuzul acordării acreditării și retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

Anunțul președintelui, venit chiar în finalul conferinței

Preşedintele Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, șeful statului arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţele de presă, în timpul acestui mandat.

„În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatutul meu”, i-a spus Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele.

Jurnalistul tocmai îl întrebase pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”, a afirmat apoi președintele Dan.

Toate declarațiile președintelui Dan, făcute în conferința de marți seară, AICI.

Cristi Danileț, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele

Cine este Ovidiu Vanghele

Jurnalistul Ovidiu Vanghele are o experiență de 24 de ani în presă și este autorul mai multor investigații de impact în presa românească.

În 2013, el a înființat Centrul pentru Investigații Media (CIM), ONG pe care îl conduce de atunci. Cele mai cunoscute investigații ale sale s-au concentrat pe abuzurile din instituțiile de sănătate mintală și pe fraudele monetare ale statului. A petrecut anul 2016 lucrând împreună cu Ana Poenariu (RISE Project) la serialul „Toți oamenii generalului”, o saga de investigație despre Gabriel Oprea. De asemenea, Ovidiu Vanghele a înființat și a condus echipa editorială a EurActiv România și a colaborat cu Factual (o inițiativă de verificare a faptelor Funky Citizens) și Ziare.com.

Din 2017 coordonează proiectul „Să fie Lumină” împreună cu Vlad Stoicescu, cu care a realizat un podcast video săptămânal de actualitate românească.

Vanghele este printre autorii seriei de dezvăluiri despre abuzurile sexuale comise de fostul episcop BOR Corneliu Bârlădeanu (Onilă) asupra elevilor de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din Huși.

O altă serie de investigații realizată de Ovidiu Vanghele alături de jurnalista Bianca Albu a fost „Azilele groazei” urmată de „Toți știau”.