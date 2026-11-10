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Victoria Stoiciu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

Mesaj din Parlament, după ce jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost interzis la Cotroceni: „Ordin mega și maga problematic”

Andrei Stan
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Deputata neafiliată Victoria Stoiciu a comentat, marți seară, decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice accesul la conferințele sale de presă jurnalistului Ovidiu Vanghele.