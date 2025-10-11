VIDEO Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul pentru Pace primit de Maria Machado: „Merita alt Nobel”

Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul Nobel pentru pace acordat vineri Maria Corina Machado, spunând că politiciana care se opune regimului Maduro trebuia să primească Nobelul pentru fizică, potrivit AFP.

„Nu știu care este reacția guvernului meu, dar vă voi spune care este a mea”, a declarat Samuel Moncada presei din New York, unde este sediul ONU

„Reacția mea este că speram cu adevărat să câștige Premiul Nobel pentru fizică, deoarece are aceleași calificări pentru Premiul Nobel pentru fizică ca și pentru Premiul Nobel pentru pace. Poate că anul viitor va câștiga Premiul Nobel pentru fizică”, a spus el zâmbind.

🇻🇪 Ambassador Moncada jokes that he had hoped that María Corina Machado would be awarded the Nobel Prize in Physics “because she has the same credentials for the Nobel in Physics than for the Peace Nobel” pic.twitter.com/b9ZT5Ij8YY — Camila (@camilapress) October 10, 2025

Anterior, Moncada făcuse într-o reuniune de la Națiunile Unite, și declarații pe tema tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Venezuela.

El a afirmat că, pe baza consolidării forțelor militare americane în regiune și a „acțiunilor și retoricii beligerante” ale Washingtonului, țara sa „se confruntă cu o situație în care este rațional să se anticipeze că, pe termen foarte scurt, un atac armat va fi comis împotriva Venezuelei”.

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat vineri liderei opoziției venezuelene Maria Corina Machado, care este nevoită să trăiască ascunsă în propria țară.

Intrată în politică la începutul anilor 2000, militând pentru un referendum împotriva lui Hugo Chavez, ea a făcut din căderea regimului chavist cauza vieții sale.

Mamă a trei copii, ea a fost împiedicată, în ciuda popularității sale, să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, unde actualul președinte Nicolas Maduro, moștenitorul politic al lui Hugo Chavez, a fost declarat câștigător în ciuda protestelor opoziției.

Machado a dedicat vineri premiul primit poporului venezuelean şi lui Trump, pe al cărui sprijin a spus că ea contează în faţa preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.