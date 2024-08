VIDEO „America, am dat tot ce am avut mai bun pentru tine”: Joe Biden, discurs de rămas bun la Convenția Democrată

În fața unei arene pline din Chicago, în prima seară a Convenției Naționale Democrate, Joe Biden și-a apărat președinția din răsputeri atingând multe dintre temele pentru care a făcut campanie în 2020 și din nou în acest an, înainte de a-și abandona candidatura pentru realegere la mijlocul lunii iulie, la câteva săptămâni după o prestație catastrofală la dezbatere, relatează BBC.

„Ca mulți dintre voi, mi-am dat inima și sufletul pentru această națiune”, a spus el, spre sfârșitul unui discurs de aproape o oră, punctat de strigăte zgomotoase de «Mulțumim, Joe».

Președintele american a urcat pe scenă după ce a fost prezentat de fiica sa, Ashley, și de soția sa, Jill, care a spus publicului că „l-a văzut săpând adânc în sufletul său” atunci când a decis să se retragă din cursa prezidențială. După ce a îmbrățișat-o pe Ashley, el și-a pus un șervețel la ochi pentru a-și șterge lacrimile.

Joe Biden își șterge lacrimile după ce și-a îmbrățișat fiica Foto:Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Discursul său a fost presărat cu laude pentru vicepreședinta Kamala Harris, pentru care și-a manifestat susținerea pentru a-l urma la Casa Albă.

„Alegerea lui Kamala a fost prima decizie pe care am luat-o când am devenit candidatul nostru și este cea mai bună decizie pe care am luat-o în întreaga mea carieră”, a spus el. „Este dură, are experiență și are o integritate enormă”.

Spre deosebire de discursul din Biroul Oval de acum patru săptămâni, Biden nu a vorbit direct despre predarea ștafetei către o nouă generație, însă mesajul a fost suficient de clar. După ce președintele și-a încheiat discursul, Kamala Harris și soțul ei, Doug Emhoff, au urcat pe scena și i-au îmbrățișat pe Biden și pe soția acestuia.

„Vă iubesc”, i-a spus vicepreședintele lui Biden după îmbrățișare.

În timp ce Biden a petrecut o mare parte din finalul discursului său concentrându-se asupra vicepreședintei – o recunoaștere tacită a faptului că modul în care se va descurca împotriva lui Donald Trump la scrutinul din noiembrie ar putea schimba modul în care istoria și partidul își vor aminti de el – mulți dintre vorbitorii de la începutul serii și-au îndreptat omagiile către actualul rezident al Casei Albe.

„Joe, îți mulțumesc pentru conducerea ta istorică și pentru întreaga ta viață în serviciul națiunii noastre și pentru tot ceea ce continui să faci”, a spus Kamala Harris. „Îți suntem recunoscători pentru totdeauna”.

Mâine, Barack Obama se va adresa mulțimii prezente la convenție, iar miercuri fostul președinte Bill Clinton.

Convenția Democrată va cimenta candidatura Kamalei Harris în alegerile prezidențiale din noiembrie, împotriva fostului președinte Donald Trump.