VIDEO Arheologii au reconstituit chipul unui „vampir” îngropat în Polonia cu 400 de ani în urmă

Îngropată cu un lanț cu lacăt pe picior și o seceră de fier peste gât, „Zosia” nu ar fi trebuit niciodată să se poată întoarce din morți, scrie Reuters.

Înhumată într-un cimitir nemarcat din Pien, în nordul Poloniei, tânăra a fost una dintre zecile de persoane de care vecinii se temeau că e un „vampir”.

Acum, folosind ADN, imprimare 3D și lut de modelare, o echipă de oameni de știință i-a reconstruit chipul vechi de 400 de ani al Zosiei, dezvăluind povestea umană îngropată de credințele supranaturale.

„Este cu adevărat ironic, într-un fel,” a declarat pentru Reuters arheologul suedez Oscar Nilsson. „Oamenii aceștia, care au îngropat-o, au făcut tot ce au putut pentru a preveni întoarcerea ei din morți… noi am făcut tot ce am putut pentru a o aduce înapoi la viață.”

Forensic artist Oscar Nilsson is tasked with reconstructing the face of “Zosia,” a woman buried as a vampire in 17-century Poland – and hopes to restore her human dignity in the process. “Field of Vampires” premieres Wednesday, October 30 at 10/9c on PBS. pic.twitter.com/90bLiTahmB