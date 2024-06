VIDEO Bianca Andreescu, suporter special al României la meciul cu Slovacia – Cum s-a bucurat pentru calificarea tricolorilor

Remiza cu Slovacia (1-1) le-a asigurat tricolorilor calificarea în optimile Euro 2024, la 24 de ani distanță față de ultimul moment când naționala de fotbal a Românie a ieșit din grupă la turneul final european. Printre cei care au asistat la Frankurt la partida elevilor lui Edi Iordănescu s-a numărat și Bianca Andreescu.

Câștigătoare de Grand Slam (la US Open 2019), Bianca a ținut să fie prezentă la meciul României cu Slovacia, iar la finalul partidei s-a bucurat pentru calificarea tricolorilor în optimile Euro 2024.

Imaginile cu Bianca bucurându-se s-au viralizat pe rețelele sociale.

Este cunoscut faptul că Bianca este de orgine română, părinții ei fiind din România: Maria Andreescu și Nicu Andreescu.

Jucătoarea de tenis s-a născut însă în Canada, la Mississauga, și a ales să reprezinte această țară în competițiile sportive.

În vârstă de 24 de ani, Bianca se găsește în prezent pe locul 165 în ierarhia WTA, iar cel mai sus s-a aflat pe 4, în octombrie 2019.

Are trei titluri WTA câștigate până acum, toate fiind în sezonul 2019. Unul dintre turneele la care a triumfat este de Grand Slam: US Open.

Doar din premiile din tenis, Andreescu a adunat până acum $9,132,007.

În această săptămână, Bianca a jucat la Bad Homburg, acolo unde a fost învinsă în runda inaugurală. Sportiva nu a plecat direct spre Londra, acolo unde va participa la Wimbledon, și a ales să vadă de pe stadion meciul României cu Slovacia.

Bianca Andreescu, bucurându-se pentru calificarea României în optimile Euro 2024

Bianca Andreescu attending Romania's match against Slovakia and cheering them on as they advance to the round of 16! Hai Romania! pic.twitter.com/2pIctb2Vny