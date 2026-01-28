VIDEO Cancelarul german Friedrich Merz: „Zilele regimului din Iran sunt numărate”, dar Vestul are opțiuni limitate

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că zilele regimului iranian „sunt numărate”, dar a precizat că posibilitățile Occidentului de a interveni în Iran și Siria sunt „limitate”.

Întrebat, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Ilie Bolojan, dacă Statele Unite sunt singurele care ar putea interveni pentru a produce o schimbare de regim în Iran și dacă își menține afirmația potrivit căreia „zilele regimului mullahilor sunt numărate”, Merz a spus că opțiunile externe sunt reduse.

„În ceea ce privește evenimentele internaționale din Iran și Siria, observăm ceea ce se întâmplă, iar posibilitățile noastre de a interveni acolo sunt limitate”, a declarat cancelarul german, care a criticat lipsa de consens în Uniunea Europeană.

„Eu regret foarte mult că mai sunt două țări din Uniunea Europeană care încă nu sunt pregătite să declare Gărzile Revoluționare iraniene ca organizație teroristă. Acesta ar putea să o hotărască Consiliul de Miniştri de externe în ziua de astăzi, dar încă nu am ajuns la un consens. Germania este pentru a face acest lucru. Noi dorim să exercităm presiunea maximă posibilă asupra regimului din Iran”, a spus Merz.

Cancelarul a afirmat că Berlinul susține intensificarea presiunii asupra Teheranului și și-a reiterat reiterat poziția sa critică față de regimul iranian, pe care îl acuză că se menține la putere prin violență.

„Convingerea mea rămâne un regim care, doar cu brutalitate, direcționat împotriva populației sale și doar așa poate să rămână la putere. Zilele lor sunt numărate și nu au niciun drept să existe și dacă avem un număr de victime care au protestat împotriva regimului – atunci asta demonstrează că regimul doar cu teroare poate să se mențină la putere.

Cred că pentru toate țările din Uniunea Europeană… noi suntem lângă poporul iranian. Noi vedem destinul femeilor, al oamenilor care contrazic acest regim și încercăm să ajungem să îi sprijinim, prin sancțiuni. Același lucru este valabil și pentru Siria. Săptămâna trecută, președintele sirian Al-Sharaa a vrut să vină în Germania dar, din păcate, n-a putut să vină. Sper că această vizită poate să fie făcută într-un viitor apropiat. Sprijinul nostru se manifestă din exterior. În interiorul țării, posibilitățile noastre de acțiune sunt foarte limitate, însă, cu resursele de care dispunem, încercăm să contribuim la crearea păcii și stabilității”, a conchis cancelarul german.

Arestările au continuat marţi în Iran după manifestaţiile de protest care au zdruncinat Republica islamică la începutul lunii. Cel puţin 41.880 de persoane au fost reţinute, iar mii de protestatari au fost ucişi, potrivit ultimelor cifre ale organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA.

Acest ONG, precum şi alte organizaţii pentru drepturile omului continuă să lucreze la documentarea represiunii, efort îngreunat de blocarea generală a internetului începând cu 8 ianuarie.

Donald Trump a avertizat că SUA dispun de „o armadă numeroasă în apropierea Iranului. Mai mare decât a fost în Venezuela”, referindu-se la operaţiunile americane care au dus la capturarea şefului statului venezuelean, Nicolas Maduro, la începutul lunii ianuarie.

„Sperăm că Iranul va ‘veni rapid la masă’ și va negocia un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! Așa cum am spus Iranului o dată înainte: FACEȚI UN ACORD! Ei nu au făcut-o, și a urmat ‘Operațiunea Midnight Hammer’, o distrugere majoră a Iranului”, a continuat Trump miercuri.