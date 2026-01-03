VIDEO Când au început bombardamentele SUA în Venezuela

Bombardier strategic B-1b „Lancer” al Statelor Unite, fotografiat în timpul unei decolări pe timp de noapte (imagine ilustrativă), FOTO: US Navy Photo / Alamy / Profimedia Images

Sunetul exploziilor i-a trezit pe locuitorii din Caracas ca și cum cerul ar fi bubuit, cu puțin timp înainte de ora 02:00, sâmbătă. Înregistrări video cu avioane care zburau constant, împreună cu lumina unor explozii și nori de fum, au început să circule pe rețelele de socializare la scurt timp după aceea, relatează El Pais.

Rapoartele inițiale indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, principala bază aeriană a orașului Caracas , situată la sud de capitala Venezuelei, care a rămas complet fără curent electric. Un incendiu masiv era vizibil în depărtare în primele minute de după explozii, urmat de un nor imens de fum cenușiu.

De asemenea, au fost confirmate atacuri împotriva bazei aeriene La Carlota și a altor instalații militare din Caracas, cum ar fi Cazarma Montană, unde sunt înmormântate rămășițele lui Hugo Chávez, precum și în Maracay și La Guaira, și la aeroportul Higuerote de pe coastă. Înregistrările video publicate de utilizatorii rețelelor de socializare arată, de asemenea, elicoptere zburând deasupra Caracasului.

Prima confirmare oficială că Trump a ordonat loviturile din Venezuela

Oficiali americani au confirmat pentru CBS News, sub protecția anonimatului, că președintele Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.

O sursă separată a declarat pentru CNN că administrația Trump nu a informat în prealabil Comisia Forțelor Armate a Senatului SUA cu privire la vreo potențială acțiune militară în Venezuela. Informația vine în contextul în care unii congresmeni au insistat că aceștia ar trebui notificați înainte de a se lua măsuri militare.

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump a ordonat atacuri aeriene împotriva ţării sud-americane.