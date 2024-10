VIDEO Ce poți să cumperi la alegerile din Republica Moldova cu 10 euro? Dezvăluirile unei votante

1.000 de ruble echivalează cu 10 euro. O alegătoare din Republica Moldova a explicat pentru BBC la ieșirea de la urne cum i-au fost promise o mie de ruble în schimbul votului de duminică: Ea a spus că a fost păcălită să voteze de un bărbat care „nu s-a mai întors” să își onoreze promisiunea.

Jurnalista Sarah Rainsford, corespondenta BBC pentru alegerile ce au avut loc în Republica Moldova duminică, a relatat că interviul a fost luat femeii după ce aceasta tocmai votase în regiunea separatistă Transnistria. Potrivit numărătorii de luni dimineața, 62% din locuitorii de aici au votat împotriva aderării la Uniunea Europeană.

Jurnaliștii de la BBC spun că au abordat-o pe femeie după ce au auzit-o întrebându-l pe un supraveghetor de la secția de votare când va fi plătită pentru exprimarea votului. Jurnalista Sarah Rainsford a publicat o înregistrare video cu momentul:

This woman voted in Moldova’s election on Sunday, then asked a surprised election monitor where she gets paid. So I decided to ask what she’d been promised…



The authorities believe Russia has been channeling-in money to buy votes: that Moscow has not ‘let go’ of #Moldova pic.twitter.com/7bsDO3grwz