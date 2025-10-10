VIDEO Ce s-a întâmplat la Institutul Nobel cu 5 minute înainte de anunțarea Premiului pentru Pace. „Alo, vorbesc cu Maria Corina Machado?”

Anunțul privind câștigătorul Nobelului pentru Pace din 2025 a fost făcut de către Joergen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel, în timp ce Kristian Berg Harpviken, președintele Institutului Nobel, a informat-o pe câștigătoarea din Venezuela, FOTO: Rodrigo Freitas / NTB Scanpix / Profimedia Images

Institutul Nobel norvegian a publicat o înregistrare video care arată momentul în care Maria Corina Machado, laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, a fost informată de decizie cu câteva minute înainte de anunțul oficial.

„- Bună.

– Bună. Da?

– Bună. Vorbesc cu Maria Corina Machado?

– Da, sunt Maria Corina.

– Da. Maria Corina. Mă numesc Christian Berg-Arpviken. Sunt secretarul Comitetului Nobel Norvegian din Oslo. Și te sun ca să te informez că, în câteva minute, va fi anunțat aici, la Institutul Nobel, că vei fi distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025. Așadar, cele mai călduroase felicitări, Maria”, începe dialogul dintre Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel, și Machado.

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Prima reacție a laureatei Premiului Nobel pentru Pace din 2025

„- Doamne, Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Păi, nu am cuvinte. Păi, mulțumesc atât de mult. Dar sper să înțelegi că acesta este o mișcare. Aceasta este o realizare a întregii societăți. Eu sunt doar, știi, o persoană. Și cu siguranță nu merit asta. Doamne Dumnezeule!”, a răspuns lidera opoziției din Venezuela, emoționată. Ea se ascunde într-un loc necunoscut din Venezuela de peste un an din cauza temerilor pentru siguranța sa.

„- Cred că atât mișcarea, cât și tu meritați acest lucru. Deci, sunt sigur că acest lucru vine ca o surpriză. Și îmi pare rău că trebuie să te trezesc în miezul nopții ca să-ți transmit asta. Nu avem mult timp. De fapt, facem anunțul în doar câteva minute”, i-a spus Harpviken laureatei Nobel, cu referire la diferența de fus orar dintre Norvegia și Venezuela.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo. Inventatorul suedez Alfred Nobel, a cărui moștenire a stat la baza înființării premiilor, a stabilit acest lucru în testamentul său.

Harpviken i-a citit apoi liderei opoziției din Venezuela motivația Comitetului Nobel în luarea deciziei.

„Maria, să nu dezvălui acest lucru în următoarele cinci minute”

„- Sunt onorată, smerită. Sunt foarte recunoscătoare în numele poporului venezuelean. Încă nu am ajuns unde trebuie.

Lucrăm foarte mult pentru a face asta. Dar sunt sigură că vom reuși. Și aceasta este cu siguranță cea mai mare recunoaștere pentru poporul nostru, care cu siguranță o merită. Așadar, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult.

– Sunt foarte fericit să aud reacția ta. Trebuie să te rog, Maria, să nu dezvălui acest lucru în următoarele cinci minute, până când va fi făcut anunțul oficial aici, la Oslo, care este la ora 11:00 a.m. ora locală, ora 5:00 la tine. După aceea, bineînțeles, ești liberă să spui oricui dorești”, a continuat dialogul.

„- Sunt fără cuvinte, dar mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc”, a încheiat Maria Corina Machado.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că ea este laureata Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Echipa lui Machado a trimis vineri agenției AFP o înregistrare video separată, care arată reacția acesteia când a fost sunată de Edmundo Gonzalez Urrutio, celălalt lider al opoziției venezuelene, pentru a o felicita.

Urrutio a fugit din Venezuela după alegerile prezidențiale de anul trecut și se află în exil, după ce regimul președintelui Nicolas Maduro a declanșat o reprimare violentă a opoziției și protestelor pro-democrație.