VIDEO. Cu ochii-n ceață. Gestul inexplicabil cu care cel mai puternic adversar al României din grupa de la Euro a surprins presa engleză

Liderul naționalei belgiene Kevin De Bruyne nu a părut deloc în apele sale după înfrângerea șocantă a Belgiei la Euro 2024 cu 1-0 în fața Slovaciei, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Luni, după meci, vVedeta lui Manchester City, în vârstă de 32 de ani, s-a oprit în zona mixtă unde se adunase presa după meci și a răspuns la întrebări înainte ca un jurnalist să-i ceară să răspundă la o întrebare în limba engleză.

De Bruyne a părut nemulțumit de această sugestie și s-a uitat scurt la jurnalist înainte de a ridica sprâncenele și de a se întoarce.

România joacă următorul meci de la Euro 2024 contra naționalei Belgiei. Meciul va în direct live text pe Golazo.ro și live video la PRO TV.

Kevin De Bruyne was asked to respond to a question in English…



His reaction 😳



Watch the interview in full 👇



🔗 https://t.co/MAxz7f2QK4 pic.twitter.com/A1hl2SGAbY