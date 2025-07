VIDEO Donald Trump a vizitat „Alcatrazul cu aligatori” și a glumit pe seama condițiilor de detenție pentru migranți: „Îi vom învăța cum să fugă de un aligator”

Președintele american Donald Trump a efectuat marți o vizită la centrul de detenție pentru migranți poreclit „Alligator Alcatraz” (Alcatrazul cu aligatori) din Florida, unde a făcut o serie de glume pe tema pericolelor cu care se vor confrunta deținuții care ar încerca să evadeze din cauza prezenței aligatorilor în zonă, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Prezența a circa 100 de protestatari în fața centrului, care devine operațional miercuri, nu l-a descurajat pe Trump. Înainte și în timpul scurtei sale vizite în Florida, acesta a făcut mai multe glume pentru a justifica construirea noului centru de detenție într-o zonă umedă, habitat propice pentru aligatori și pitoni.

„Îi vom învăța cum să fugă de un aligator. Nu fugiți în linie dreaptă, ci fugiți așa. Și, știți ce, șansele voastre cresc cu circa 1%”, a declarat Trump, zâmbind, de la Casa Albă, înainte de a pleca spre Florida, făcând gesturi în zig-zag cu mâna pentru a explica în acest fel „tehnica” pe care ar trebui s-o adopte migranții care vor să fugă din calea reptilelor.

President Trump on how to outrun a gator 🐊 😂 We will never have another like him pic.twitter.com/rmESuuNq0N

Câteva ore mai târziu, când a aterizat pe fostul aeroport, acum abandonat, care găzduiește în prezent „Alligator Alcatraz”, Trump s-a grăbit să aducă din nou în discuție prezența acestor animale specifice Floridei.

„Avem o mulțime de paznici și o mulțime de polițiști sub formă de aligatori. Nu trebuie să-i plătești prea mult”, și-a continuat glumele Trump, care a fost însoțit de guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis, și de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem.

Trump at Alligator Alcatraz: “We have a lot of cops in the form of alligators. You don’t have to pay them so much.” 🤣 pic.twitter.com/RXlHW6aEG8