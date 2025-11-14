VIDEO „Ei au sedat copilul cu niște analize ieșite rău. Au omorât-o”, acuză tatăl fetiței moarte în clinica de stomatologie din București / Prima reacție de la Crystal Dental Clinic
„Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”, a acuzat tatăl fetiței moarte într-o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, potrivit imaginilor difuzate de Digi24, TVR Info și Antena 3 CNN, joi seara târziu. Cabinetul a anunțat, între timp, că va colabora cu autoritățile în acest caz.
- O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală, după anestezie / Ministrul Sănătății anunță controale la cabinet / Acuzațiile tatălui
„Problema este că ei au sedat copilul cu niște analize ieșite rău”, a susținut tatăl copilei.
„Clinica noastră va coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare”, au transmis reprezentanții cabinetului, în prima lor reacție publică.
Fetița nu mai putut fi resuscitată. Poliţia a deschis o anchetă în acest caz, iar ministrul Sănătății a anunțat controale la cabinet.
„La ficat au ieșit valori de șase ori mai mari. Azi, soția a sunat, a dat și mesaje pe WhatsApp, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari. Soția a venit, după 20 de minute după ce au sedat-o sau au anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanța la fel, a venit după o oră și ceva”, a spus tatăl fetiței.
Copila trebuia să facă două tratamente de canal, iar părinții au semnat că sunt de acord cu anestezia, a mai povestit tatăl acesteia.
„Problema este că ei au sedat copilul cu niște analize ieșite rău. Asta e problema noastră mare, că ne-au anunțat după o oră și ceva că copilul este în stop cardio-respirator. De ce nu ne-au anunțat atunci, imediat, să intre soția? Eu am venit special de la Câmpulung, eu nu eram aici”, a mai afirmat el.
„Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu știu ce a fost, inconștiență, neatenție. Am mai făcut o sedare la celalalt copil, mai avem un băiețel, și a fost în regulă. Dar el a venit cu analizele bune”, a mai acuzat bărbatul, în fața reporterilor.
„Păi te pune să semnezi. A semnat soția. Are mesaje soția cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, și doamna doctor i-a spus că nu, să vină, că este ok”, a adăugat tatăl fetiței, despre consimțământul pentru anestezia copilei semnat de familie, anestezie în timpul căreia micuța a decedat.
Fetița acestuia, în vârstă de doar doi ani, a murit, joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei.
Poliția a deschis anchetă
Poliţia Capitalei a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz.
„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, au transmis polițiștii.
Conform acestora, echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul minorei. Dosarul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.
Poziția clinicii stomatologice
Într-un comunciat de presă, reprezentanții clinicii unde a avut loc tragedia au transmis că vor „coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare”, potrivit TVR Info.
Comunicatul integral publicat de Crystal Dental Clinic:
- „Înțelegem pe deplin interesul public ridicat generat de acest caz extrem de sensibil și apreciem rolul important al mass-media în informarea corectă a publicului. Tocmai de aceea, ne dorim ca informațiile publicate să reflecte cât mai exact realitatea și să nu anticipeze concluzii care, în acest moment, nu au fost stabilite de autoritățile competente.
- Ca urmare a materialelor apărute în spațiul public privind tragicul eveniment din 13 noiembrie, clinica Crystal Dental Clinic dorește să facă următoarele clarificări:
- Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici.
- Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi. Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme.
- Clinica noastră va coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare.
- Vă mulțumim pentru înțelegere și respectăm intimitatea familiei în aceste clipe inimaginabil de grele. Vom transmite informații pe măsură ce investigațiile avansează.”