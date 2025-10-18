VIDEO Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu s-a simțit „trădat” după atacul Israelului asupra Qatarului

Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu că s-a simțit „trădat” după atacul Israelului de luna trecută asupra Qatarului, aliat al Washingtonului și mediator în războiul din Gaza, transmite France Presse, conform Agerpres.

„Jared și cu mine ne-am simțit puțin trădați”, a explicat el alături de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, într-un interviu acordat postului de televiziune CBS, ale cărui prime fragmente au fost difuzate vineri.

Atacul israelian, care a vizat o reuniune a liderilor mișcării islamiste palestiniene Hamas la Doha luna trecută, a ucis șase persoane, printre care un membru al forțelor de securitate din Qatar.

Acest lucru a stârnit indignarea statului bogat producător de gaze și a vecinilor săi din Golf, care depind în mare măsură de Statele Unite pentru securitatea lor.

Donald Trump „a simțit că israelienii pierdeau controlul asupra acțiunilor lor și că era momentul să adopte o poziție fermă și să îi împiedice să facă lucruri care, în opinia sa, nu erau în interesul lor pe termen lung”, a adăugat Jared Kushner, care a fost implicat în negocierile pentru încheierea războiului din Gaza, potrivit acelorași fragmente.

Interviul complet va fi difuzat duminică.

Qatarezii au jucat „un rol esențial în negocieri, la fel ca egiptenii și turcii”, a spus Steve Witkoff, adăugând că a aflat de atacuri în dimineața următoare.

„Am pierdut încrederea qatarezilor. Hamas s-a ascuns din nou și a fost foarte dificil să luăm legătura cu ei”, a adăugat el.

Un acord de încetare a focului între Israel și Hamas a intrat în vigoare pe 10 octombrie, pe baza planului de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump, după doi ani de război care au devastat Fâșia Gaza.

Sub presiunea președintelui SUA, premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze față de Qatar din Casa Albă.