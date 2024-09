VIDEO Explozie uriașă la o benzinărie de lângă capitala Daghestanului. Autoritățile ruse investighează cauza

12 persoane, inclusiv doi copii, au murit vineri, după o explozie produsă la o benzinărie din regiunea rusă Daghestan, potrivit autorităților locale, citate de Reuters.

Explozia, care a avut loc vineri în afara capitalei regionale Makhachkala, a rănit, de asemenea, 23 de oameni, a declarat minsterul rus pentru situații de urgență.

