VIDEO Explozie uriașă la o benzinărie din capitala Ceceniei. Ramzan Kadîrov susține că supraveghează personal situația

Un incendiu uriaș izbucnit la o benzinărie din republica rusă Cecenia s-a soldat cu moartea a patru persoane, inclusiv doi copii, au anunțat sâmbătă serviciile de urgență, potrivit AFP și Reuters.

Autoritățile au publicat imagini cu zeci de pompieri stingând incendiul de la această benzinărie aproape complet distrusă, în care se pot vedea și mai multe mașini arse, în capitala Ceceniei, Groznîi.

„Din păcate, patru persoane au murit, dintre care doi copii”, a anunțat ministrul rus pentru situații de urgență.

Ministerul a adăugat că incendiul a fost stins.

Oficialii au precizat că benzinăria se află pe bulevardul Mohammad Ali din Groznîi, aproape de centrul capitalei cecene.

Autoritățile au mai transmis că a explodat un rezervor de combustibil, în urma incendiului alte cinci persoane fiind rănite.

