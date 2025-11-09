VIDEO Filipine, lovite iar de o furtună tropicală de proporții. Peste un milion de oameni au fost deja evacuați din calea super taifunului Fung-wong

Super taifunul Fung-wong a lovit coasta de nord-est a Filipinelor înainte de a ajunge pe uscat duminică, provocând moartea a cel puţin două persoane şi forţând peste un milion de oameni să plece din zonele expuse riscului de inundaţii rapide, alunecări de teren şi valuri mari, relatează agențiile de presă Reuters şi The Associated Press, preluate de News.ro.

Ploile torenţiale şi vântul puternic au provocat întreruperi de curent în zone întinse din regiunea Bicol, înainte de sosirea taifunului în nordul insulei Luzon.

Peste un milion de persoane au fost evacuate din zonele vulnerabile înainte de sosirea super-taifunului Fung-wong în provincia Aurora, unde este aşteptat duminică seară, autorităţile îndemnând locuitorii să respecte ordinele de evacuare.

Taifunul ar putea acoperi două treimi din arhipelagul din Asia de Sud-Est, ciclonul având un diametru de 1.800 de kilometri, au declarat meteorologii.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Noua dezlănţuire a forţelor naturii vine în condiţiile în care Filipinele încă se confruntă cu efectele dezastruoase provocate de taifunul Kalmaegi, care săptămâna trecută a lăsat cel puţin 224 de morţi în provinciile centrale, înainte de a lovi Vietnamul, unde au murit cel puţin cinci persoane.

Peste 30 de milioane de oameni ar putea fi expuşi

Super taifunul Fung-wong, cea mai mare furtună care a ameninţat Filipine în acest an, a început să lovească coasta de nord-est a ţării înainte de a ajunge duminică pe uscat. Un sătean s-a înecat în viiturile din provincia Catanduanes din estul ţării, iar o altă persoană a murit în oraşul Catbalogan din provincia estică Samar, după ce a fost prinsă sub dărâmături, au declarat oficialii.

Preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat starea de urgenţă din cauza devastării extinse cauzate de Kalmaegi şi a calamităţii preconizate din partea Fung-wong, numit şi Uwan în Filipine.

Taifunul a venit însoţit de vânt care la rafale putea atinge până la 230 km/h. Duminică, înainte de prânz, se afla deasupra apelor de coastă din apropierea oraşului Pandan, din provincia Catanduanes, din estul ţării, unde ploile torenţiale şi ceaţa au redus vizibilitatea. Se aştepta ca acesta să se îndrepte spre nord-vest şi să atingă coastele provinciilor Aurora sau Isabela duminică seară sau luni dimineaţă, au declarat meteorologii.

Significant storm surge at our hotel earlier almost swept multiple people. Scariest moment of my life.@OreboundImages @MyRadarWX #UwanPH pic.twitter.com/GmvAyTstaI — Jordan Hall (@JordanHallWX) November 9, 2025

Ciclonii tropicali cu vânt susţinut având viteze de 185 km/h sau mai mari sunt clasificaţi în Filipine ca super-taifunuri, o denumire adoptată cu ani în urmă pentru a sublinia urgenţa legată de perturbările meteorologice mai extreme.

Peste 30 de milioane de oameni ar putea fi expuşi pericolelor reprezentate de Fung-wong, a declarat Oficiul Apărării Civile.