VIDEO Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală, imediat după explozia din Rahova / Copiii erau în clase / Răni ușoare, niciun elev la spital 

Sală de clasă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, după explozie / Foto: Martor ocular

„Câțiva elevi au avut nevoie de îngrijiri la fața locului, dar nu au fost transportați la spital”, a spus Inspectoratul Școlar, într-un comunicat.

Săli de clasă ale Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” au fost afectate în urma exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, aflat lângă școală.

Elevii și profesorii au fost evacuați în siguranță, iar elevii care au fost răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului, au transmis autoritățile.

Conform DSU, în urma verificărilor, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia au fost constatate pagube materiale la ferestre, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranță.

Vineri, 17 octombrie, a avut loc o explozie puternică într-un bloc din Sectorul 5 din București. Două etaje au fost practic spulberate, există doi morți și 12 răniți confirmați de autorități, dar situația este fluidă și informațiile se strâng cu dificultate. Evoluția evenimentelor, pe HotNews.