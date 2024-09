VIDEO Gafă a lui Mircea Geoană în primul interviu în calitate de candidat: i-a urat sănătate Regelui Mihai I, care a murit în 2017

Intervievat miercuri seara la știrile Pro TV, Mircea Geoană i-a urat sănătate Regelui Mihai I al României, vorbind despre ultimul discurs al acestuia din Parlamentul României. Regele Mihai I a murit în anul 2017. Ulterior, Geoană a scris pe Facebook că a fost „o greșeală de exprimare” pe care o regretă.

„Mă întorc la ceea ce spunea Regele Mihai în 2011, când a făcut 90 de ani, Dumnezeu să-i dea sănătate, am fost și în Senat când a avut ultimul discurs. A avut un discurs foarte important și a spus: «Țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți». Astăzi România nu are cârmuitori nici drepți și nici pricepuți”, a spus Geoană, citat de Gen, știri.

Regele Mihai I a ținut în 2011 un discurs în Parlamentul României, cu ocazia împlinirii a 90 de ani. El a murit șase ani mai târziu, în 2017.

Mircea Geoană a venit cu o reacție după încheierea emisiunii și a spus că a făcut o „greșeală de exprimare” pe care o regretă.

„Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară. Odihnească-se în pace”, a scris Geoană pe Facebook.

Mircea Geoană a fost, în această seară, invitatul Andreei Esca la știrile serii de la Pro TV. El și-a criticat contracandidații și a trimis săgeți spre liderii PSD și PNL, despre care a spus că au câștigat șefia partidelor fără competiție.

Geoană și-a anunțat oficial candidatura la prezidențiale miercuri, după ce a părăsit funcția pe care o ocupa la NATO.