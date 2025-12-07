VIDEO George Simion: „N-am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia” / „Singurul regret” după campania din București

Deputatul George Simion, liderul AUR, consideră că rezultatele de la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău transformă AUR în „principalul partid de opoziție”. „N-am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia cineva, m-aș bucura să mi-l ia”, a afirmat el ironic, în conferința de presă de duminică seară.

După numărarea a aproape două treimi dintre voturile din București, liberalul Ciprian Ciucu este pe primul loc, cu un scor de 34,63%, în timp ce candidata susținută de AUR, independenta Anca Alexandrescu, este pe 2, cu 22,92%, iar social-democratul Băluță este pe 3, cu 21,06%. La Buzău, alegerile au fost câștigate de Marcel Ciolacu, iar candidatul AUR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, este pe locul al 2-lea.

„În urma acestor două alegeri parțiale, la București și în Buzău, AUR devine principalul partid de opoziție și vom anunța în perspectiva anului 2028 că punem la dispoziția opoziției din fiecare localitate și din fiecare județ platforma noastră, o platformă a unității naționale, pe care am închegat-o cu ceilalți parteneri cărora vreau să le mulțumesc”, a declarat George Simion.

Ce a spus despre prezența scăzută de la votul din București

Comentând prezența redusă, liderul AUR a spus că „există o delegitimare a clasei politice românești”.

„Avem un primar al Bucureștiului ales cu 30% dintr-o prezență de 30%, asta rezultă 10% din populația Bucureștiului. Nu considerăm că beneficiază de o legitimitate și de o încredere a bucureștenilor. Facem apel la actuala guvernare, la actuala coaliție, au toate voturile, dar le pot avea și pe ale noastre, pentru o reformă a clasei politice, pentru o întoarcere la democrație”, a adăugat liderul AUR.

„Singurul regret” al lui George Simion

Liderul AUR susține că are „un singur regret” după această campanie.

„Am un singur regret, acela că n-am reușit să fim cu toții uniți și să convingem mai mulți oameni de utilitatea procesului de vot, de utilitatea unității între noi și nu am determinat mai mulți oameni să creadă că alegerile sunt corecte și să meargă la vot, dar asta nu este vina Ancăi Alexandrescu sau a lui George Simion, sau a vreunuia dintre partidele care se află în fața dumneavoastră”, a conchis președintele AUR.