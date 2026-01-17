VIDEO Imagini dramatice cu fuga Corinei Machado din Venezuela publicate de echipa de salvare

Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat vineri un scurt videoclip care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fie scoasă din țară, în decembrie 2025, transmite CNN.

Machado a fugit din Venezuela la începutul lunii decembrie, țară unde trăia ascunsă din august 2024, pentru a putea primi Premiul Nobel pentru Pace în Norvegia, pe care, în final, i l-a oferit lui Donald Trump.

Opozanta în vârstă de 58 de ani s-a îmbarcat pe o barcă de pe coasta venezueleană şi a navigat până la un punct de întâlnire din Marea Caraibelor. Acolo, a fost preluată de fondatorul Grey Bull şi veteranul forţelor speciale Bryan Stern şi echipa sa, care o aşteptau pe o altă barcă.

Videoclipul editat, cu o durată de două minute, arată momentul în care Machado ajunge şi urce pe a doua navă în mijlocul nopţii.

„Ei sunt, ei sunt”, se aude Stern spunând pe filmare, în timp ce luminile de pe barca lui Machado apar în depărtare şi se apropie de ambarcaţiunea sa.

Stern o recunoaște pe Machado și o ajută să urce la bordul bărcii sale, deşi momentul exact al transferului este abia vizibil din cauza întunericului.

„Bună, María. Numele meu este Bryan. Mă bucur să te cunosc. Am grijă de tine”, se aude Stern pe înregistrare, în timp ce ea urcă.

„Sunt atât de udă şi este atât de frig”, se aude spunând Machado.

Así salió @MariaCorinaYA de Venezuela. Video publicado momentos antes de su rueda de prensa en Washington, por quienes hicieron el rescate “Grey Bull Rescue” … pic.twitter.com/FveUgGqzXo — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) January 16, 2026

Apoi, videoclipul trece la Machado, îmbrăcată într-o jachetă şi o şapcă de culoare închisă, care vorbeşte direct către cameră: „Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi sunt foarte recunoscătoare echipei Grey Bull”.

Videoclipul se încheie cu diverse imagini ale lui Machado împreună cu Stern şi echipa sa.

Operațiunea de 16 ore

Grey Bull a declarat luna trecută că misiunea prin care Maria Machado a fost scoasă din Venezuela a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în mare parte în mijlocul nopţii, pe ape agitate. Grupul de salvare face extracţii civile în multe părţi ale lumii. Condus de Stern, acesta a efectuat cel puţin 800 de operaţiuni.

Contactată de CNN, Machado a refuzat să comenteze operaţiunea de extracţie, invocând motive de siguranţă pentru cei implicaţi.

Machado a declarat anterior reporterilor că a primit sprijin din partea guvernului SUA, dar a refuzat să ofere detalii, spunând: „Într-o zi vă voi putea spune, pentru că, desigur, nu vreau să îi pun în pericol în acest moment”.

Stern a declarat luna trecută că operaţiunea a fost finanţată de donatori anonimi şi, din câte ştie el, nu a fost susţinută de guvernul SUA. Cu toate astea, fondatorul Grey Bull a recunoscut că echipa sa a comunicat cu armata SUA pentru a-i informa despre prezenţa lor pe mare.