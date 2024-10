VIDEO Krathon a devenit super-taifun și a lovit Filipine: Rafalele de vânt de 240 km/h au scos copacii din rădăcini

Taifunul Krathon, cunoscut pe plan local sub numele de Julian, a crescut în intensitate şi a devenit un super-taifun marţi dimineaţă, lovind nordul statului Filipine cu vânturi puternice şi ploi abundente, informează DPA, preluată de Agerpres.

Krathon a provocat inundaţii pe scară largă, alunecări de teren şi evacuări forţate. Autorităţile filipineze au ordonat închiderea şcolilor şi suspendarea curselor realizate cu feriboturi între insulele locale.

Administraţia Filipineză pentru servicii Atmosferice, Geofizice şi Astronomice (Pagasa) a anunţat marţi dimineaţă că taifunul Julian a generat vânturi cu viteze susţinute de 195 de kilometri pe oră şi rafale de până la 240 kilometri pe oră.

În Batanes, cea mai nordică provincie a ţării, taifunul a dezrădăcinat copaci, a avariat acoperişuri şi a inundat mai multe drumuri.

WATCH: This video taken inside the Sabtang National School of Fisheries in Sabtang Island showed how super typhoon Julian wreaked havoc in Batanes on Monday, September 30. 🎥: Ronald Alasco @inquirerdotnet pic.twitter.com/hPbYwIU9gE