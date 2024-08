VIDEO Lacrimile campioanei – Iga Swiatek, calmată cu greu după înfrângerea care i-a curmat visul câștigării aurului olimpic la Paris

Iga Swiatek a fost învinsă în semifinalele turneului olimpic de tenis de câmp, iar marele vis al câștigării unei medalii de aur pentru Polonia s-a năruit. Înfrângerea a distrus-o din punct de vedere mental pe lidera WTA, ea plângând pe culoarul din zona mixtă unde o așteptau reprezentanții presei.

Câștigătoare a patru trofee din ultimele cinci ediții de la Roland Garros, Iga Swiatek a fost eliminată surprinzător din lupta pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris. Poloneza a fost învinsă în semifinale de Qinwen Zheng, scor 2-6, 5-7.

Marea campioană din Polonia nu și-a putut stăpâni lacrimile nici la microfonul celor de la Eurosport, după finalul partidei cu Zheng.

„Am avut o mare gaură pe rever. Se întâmplă rar, pentru că de obicei este lovitura mea cea mai solidă. Astăzi nu am fost bine poziționată din punct de vedere tehnic.

Probabil și din cauza tensiunii. Am jucat meciuri zi de zi, nu am avut timp să șefuiesc această armă.

Nu este o scuză. Așa este natura acestui turneu. Am încercat să o corectez, dar nu a funcționat” – Iga Swiatek, pentru Eurosport.

🏅🎾 After losing in the Women's tennis semi-final to China's Qiwen Zheng, Poland's Iga Świątek collapsed in the mixed zone and walked shakily away in tears 💔pic.twitter.com/DiVIDsG1B3 https://t.co/ZCSeTa5Cye