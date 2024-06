VIDEO Marcel Ciolacu a votat la Buzău / Ce a spus premierul

Premierul Marcel Ciolacu a votat într-o secție din orașul Buzău și a făcut apel la români să iasă în număr cât mai mare la vot pentru ca cei aleși să aibă o legitimitate cât mai mare.

„Cum este normal am votat pentru performanță în administrație, pentru o echipă valoroasă care a știut să implementeze proiecte atât la nivelul municipiului Buzău cât și a Consiliului Județean. De asemenea am votat românește, pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru o voce unită în Parlamentul European și – nu în ultimul rând – am votat pentru investiții în școli, autostrăzi, spitale, și pentru reindustrializarea României”, a spus Ciolacu.

„Aș dori să fac un apel către toată lumea, indiferent de opțiunea de vot, să vină cât mai mulți români la vot, astfel încât cei aleși să fie legitimi”, a mai spus premierul la ieșirea de la urne.