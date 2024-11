[P] Ștefan Pălărie, USR: V-am auzit!

Ștefan Pălărie este senator USR, una dintre vocile cele mai hotărâte ale USR în domeniul educației, autor al zeci de propuneri pentru amendarea legilor din domeniul educației.

Am studiat și muncit o viață întreagă pentru un singur țel: educația din România. Educație pentru toți, nu doar pentru unii. Din anul 2020 am intrat în Parlament ca senator USR și mi-am concentrat toate eforturile către comisia de educație. Am participat la sute de ore de dezbateri, cu mii de persoane interesate, profesori, elevi, părinți. Am văzut și am simțit eu însumi apelurile tuturor pentru o educație mai bună – pentru toți, nu doar pentru unii. V-am auzit. Noi, USR, v-am auzit. Simt pe pielea mea în fiecare săptămână când merg la catedră adevărata dimensiune a educației – copiii noștri sunt cea mai de preț investiție, toți, nu doar unii.

De aceea, când au fost în sfârșit publicate anul trecut Legile educației, cu speranță, am depus zeci de sugestii de îmbunătățire a lor, urmare a experienței ultimilor ani. Ar fi fost o șansă pentru toți de a avea în sfârșit reguli eficiente pentru educație și o abordare unitară, la nivel de țară. Un plan de țară, asta ar fi trebuit să fie. A fost, în schimb, doar un mastodont obosit, cu care mai toți politicienii au defilat prin târg, pe post de mărgică. Printre multele pagini ale acestor legi, au încercat să strecoare diverse piruete juridice prin care să scape pe unii și pe alții de anumite acuzații – de plagiat, de politizare și câte și mai câte. Au vrut doar să-i albească. Legi doar pentru unii, nu pentru toți.

Asta este deviza a ceea ce s-a întâmplat în Parlament în ultimii ani – noi, parlamentarii USR din comisii, o mână de oameni a trebuit să stăm „de șase” pentru ca nu cumva undeva, într-o comisie convocată rapid, să mai apară un detaliu cu dedicație – pentru niște rector-baroni, pentru politicieni-plagiatori, pentru pilele politice din inspectorate. Asta în loc să se așeze și ei la masa discuțiilor și să ne folosim energia și resursele pentru a face ceea ce suntem plătiți să facem – să lucrăm pentru elevi, pentru viitorul lor.

Viitorul educației și al României poate fi schimbat în bine, dacă înlocuim legile date cu dedicație pentru unii, cu legi gândite pentru elevi și cu legi gândite pentru toți. Pentru a avea o școală bună lângă casă pentru toți copiii din România, atunci părinții, elevii și profesorii trebuie să ia deciziile, nu politicienii. E atât de simplu, și în același timp complicat. Acesta este pe scurt programul nostru, al USR, pentru care vă chemăm alături de noi.

CMF: 11240015

Articol susținut de USR