VIDEO Mărturii ale femeilor care îl acuză de agresiuni sexuale pe medicul Cristian Andrei, în cabinetul în care au mers „cu toată încrederea”: „Am cunoscut un monstru, de fapt”

PressOne publică un documentar cu mărturiile a șapte femei – ale căror identități sunt protejate – care vorbesc despre experiențele trăite în cabinetul medicului Cristian Andrei. Victimele vorbesc despre atingeri neconsimțite, invitații la contact fizic și presiuni psihologice subtile transformate în acte de abuz.

„Victimele vorbesc despre un comportament de prădător, care își premedita acțiunile”, a spus Luiza Popovici, reportera care a realizat investigația de presă publicată joi.

Medicul Cristian Andrei a fost audiat miercuri la sediul Serviciului Investigații Criminale Sector 1, iar în prezent este cercetat în libertate, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual mai multe paciente, în timpul ședințelor de terapie, și că a practicat fără drept profesia de psiholog.

„Pe acest fundal de impostură necontestată de nimeni, terapeutul Cristian Andrei a putut să își perfecționeze o metodă de manipulare a femeilor vulnerabile care ajungeau în cabinetul lui, după un scenariu similar – programări spontane pentru ședințe de terapie, întrebări despre numărul de parteneri sexuali sau alte fantezii erotice ale femeilor, încălcarea spațiului profesional prin gesturi aparent inofesive, oferea numărul personal de telefon clientelor, apoi complimente, avansuri, iar în final gesturi fizice sexuale, ca parte a procesului terapeutic”, a spus Luiza Popovici.

„Am cunoscut un monstru”

În documentarul titrat „Molia. Metamorfoza «doctorului de suflete» Cristian Andrei”, șapte femei îl acuză pe medic de agresiuni sexuale. PressOne a precizat că identitatea lor reală a fost protejată.

„Pur și simplu imaginea pe care am avut-o eu despre el, omul din online, se năruise, cumva. Am cunoscut un monstru, de fapt”, a spus Simona.

Laura, o altă fostă pacientă a medicului, a descris drept „șocul vieții” sale evenimentele trăite în cabinet, unde s-a dus inițial „cu toată încrederea”. Pe Cristian Andrei „eu îl vedeam ca pe tata, ca pe un om în vârstă, un om care te poate ajuta cu sfaturi, cu experiența lui”, a spus femeia.

„A fost pentru prima dată în viața mea când am cunoscut atacul de panică noaptea, în somn. M-am trezit fără respirație, inima îmi bătea cu 200 la oră și am decis că nu am cum să continui așa (…). Nu mă puteam concentra la muncă (…), nu puteam să mănânc, tremuram”, a afirmat Laura.

O altă femeie care îl acuză de abuzuri pe Cristian Andrei, prezentată în documentar drept Paula, a declarat: „În primele săptămâni, nu am putut dormi, pentru că de fiecare dată când închideam ochii îi vedeam fața foarte aproape de a mea, cum venea să mă sărute”.

„Îmi repetam încontinuu «mă cunoaște, nu ar putea să facă așa ceva»”

Ana, o altă femeie din investigația de presă, a spus că nu a țipat și nu a opus rezistență pentru că a crezut că medicul „nu ar putea să facă așa ceva”.

„A început să își frece barba de fața mea. A început inițial să mă pupe pe ochi. Am făcut un pas în spate și, în momentul în care am reușit să fac un pas în spate, mi-a luat capul între mâini și s-a uitat la mine, și m-a pupat pe buze (…). În cabinet avea la vremea respectivă o oglindă de podea destul de mare, în care te vezi cu totul, și m-a tras înapoi de la ușă, și m-a dus pur și simplu în fața oglinzii. El, stând în spatele meu, și-a lipit corpul de spatele meu și m-a ținut o vreme în fața oglinzii”, a povestit Ana.

„Mi se face pielea de găină”

Sabina, și ea fostă pacientă a lui Cristian Andrei, a spus că medicul susținea că ea are stări de anxietate pentru că nu are „o relație”.

„Concluzia dumnealui a fost că am aceste atacuri de panică și stări de anxietate din cauza faptului că nu am o relație, moment în care, acum vine partea cea mai grea, s-a ridicat de pe fotoliul respectiv, s-a așezat lângă mine pe canapea (…). La un moment dat, efectiv așezându-se în dreapta mea, mi-a dat părul la o parte și a început să mă sărute pe gât încet. Mamă, mi se face pielea de găină. În secunda 2 m-am blocat”, a declarat Sabina.

„Cine nu a stat lângă omul ăsta, mai ales ca femeie, nu poate să înțeleagă”, a spus și Ramona.

PressOne a scris în noiembrie că medicul Cristian Andrei nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză de avansuri sexuale și manipulare emoțională. Publicația relata la acel moment că primele abuzuri relatate datează din 1998, la doar cinci ani după ce acesta devenise medic psihiatru.