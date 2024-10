VIDEO Mii de georgieni în stradă pentru a denunța rezultatele alegerilor parlamentare

Mii de manifestanți s-au adunat luni seară la Tbilisi, capitala Georgiei, la apelul opoziției pro-occidentale, care refuză să recunoască rezultatele alegerilor legislative desfășurate în weekend, acuzând partidul de guvernământ că este pro-rus și că a „furat” votul, relatează AFP.

Protestatarii s-au adunat în fața clădirii parlamentului, în centrul orașului, au transmis jurnaliștii AFP.

Alegerile parlamentare de sâmbătă, care ar fi fost câștigate de partidul de guvernământ „Visul Georgian”, sunt puternic contestate. Chiar șefa statului, Salome Zourabișvili, a făcut apel duminică la populație să iasă în stradă pentru a protesta față de rezultatele alegerilor.

Potrivit comisiei electorale din țară, partidul „Visul Georgian” a obținut aproape 54% din voturi, în timp ce partidele de opoziție au contestat acest rezultat, iar observatorii votului au raportat încălcări semnificative.

Protests starting up on Tbilisi's Rustaveli Ave, in front of Georgia's parliament building. Thousands here already for what promises to be a pivotal night in Georgian history. pic.twitter.com/9VCZGutyJ7