VIDEO Mii de unguri au manifestat la Budapesta împotriva „propagandei guvernamentale” în presă

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta în faţa sediului radioului public ungar pentru a protesta împotriva a ceea ce ei au calificat drept „propaganda guvernamentală” în mass-media.

Protestul a fost organizat de partidul Tisza, condus de liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar. Acesta a devenit un adversar înverşunat al premierului conservator Viktor Orban în urma unei afaceri politico-conjugale, relatează agenţiile AFP, EFE și Agerpres.

Fost membru al Fidesz, partidul lui Orban, Peter Magyar a demisionat din acest partid după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul de centru-dreapta Tisza, ce s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi.

„Răbdarea noastră s-a terminat, a sosit ora reglărilor de conturi!”, a clamat Peter Magyar sâmbătă în faţa manifestanţilor anti-Orban. Aceştia susţin că radio-televiziunea publică funcţionează ca o instituţie de propagandă pro-guvernamentală ce prezintă în emisiunile sale numai politicieni din partidul Fidesz şi din guvern, precum şi analişti care doar repetă discursul guvernamental.

Protestatarii au cerut în zadar canalului de televiziune M1 să dea citire pe post unui manifest al lor în care cer, printre altele, demiterea conducerii televiziunii şi crearea unei „mass-media publice autentice”.

🚨🇭🇺 A large protest is currently underway in front of the Hungarian public television headquarters in Budapest, organized by the Tisza Party. Many protesters are waving flags with a hole in the center, symbolizing the 1956 revolution. On the stage, the backdrop reads:



“The era… https://t.co/mclXSUwiYs pic.twitter.com/EHolsqrifU