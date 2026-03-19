Netanyahu anunță că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu și nici să producă rachete balistice / Neagă că l-a influențat pe Trump să intre în război – VIDEO

Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a fabrica rachete balistice, după 20 de zile de atacuri aeriene americano-israeliene, a susținut joi seară, într-o conferință de presă, premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Noi câștigăm, iar Iranul este aproape decimat”, a spus Benjamin Netanyahu, conform căruia arsenalul iranian de rachete și drone a fost degradat masiv și va fi în cele din urmă distrus, relatează agențiile de presă Reuters și Agerpres.

„Ceea ce noi distrugem acum sunt fabricile care produc componentele necesare pentru fabricarea acestor rachete și a armelor nucleare pe care ei încearcă să le producă”, a adăugat el, fără a prezenta dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

Cât despre obiectivul său și al președintelui american Donald Trump de răsturnare a regimului iranian, Netanyahu a estimat că, „în pofida celor aproape trei săptămâni de război, este încă prea devreme pentru a spune dacă iranienii vor ieși în stradă pentru a încerca să-și răstoarne guvernul”.

„Revine poporului iranian să arate acest lucru, să aleagă momentul și să se ridice la înălțimea vremurilor”, a continuat el.

După ce războiul a fost condus până în prezent numai prin atacuri aeriene, Netanyahu a recunoscut că este nevoie și de o acțiune terestră și „există multe posibilități pentru această componentă terestră”, dar nu a dezvoltat subiectul.

Trump: „Nu desfășor trupe nicăieri”

Trump a promis joi mai devreme că nu va desfășura trupe terestre în războiul împotriva Iranului. „Nu, nu desfășor trupe nicăieri. Dacă aș fi făcut asta, nu v-aș fi spus-o. Dar nu desfășor trupe”, a afirmat Trump în fața presei la Casa Albă, în timp ce o primea acolo pe șefa guvernului japonez Sanae Takaichi.

Nu este prima dată când el se exprimă pe acest subiect, dar și în acest caz se arată inconsecvent. Astfel, într-o declarație din 2 martie, la două zile după ce a declanșat războiul, Trump afirma că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran „dacă va fi necesar”.

Într-o altă discuție cu presa, marți, el a fost întrebat dacă se teme de un nou Vietnam, în cazul în care va decide în cele din urmă operațiuni terestre contra Iranului. „Nu mă tem de nimic”, a susținut el în răspunsul dat.

Netanyahu susține că nu l-a influențat pe Trump să pornească războiul împotriva Iranului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a mai susținut joi că nu l-a „atras” pe președintele american Donald Trump în actualul război împotriva Iranului

Mai mult, el a asigurat că însuși Trump a fost cel care i-a cerut în decembrie, într-o discuție la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, să facă în așa fel încât Iranul să nu se poată dota cu arme nucleare, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Mi-a spus: Bibi, trebuie să ne asigurăm că Iranul nu are bombe nucleare”, a afirmat Netanyahu, vorbind la aceeași conferință de presă televizată.

NOW – Netanyahu: "I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on!" pic.twitter.com/eYXzvqReJp — Disclose.tv (@disclosetv) March 19, 2026

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, care a mediat negocierile dintre Iran și SUA, i-a reproșat președintelui american Donald Trump că „s-a lăsat atras” de Israel în război într-un moment în care un acord cu Teheranul părea „cu adevărat posibil”, a relatat joi AFP.

Într-un articol de opinie publicat în săptămânalul britanic The Economist, ministrul omanez a renunțat la obișnuita reținere diplomatică și a descris direct războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului drept o „catastrofă”.

După nouă luni de negocieri, Washingtonul și Teheranul ajuseseră „la doi pași de a conveni un acord veritabil” asupra programului nuclear iranian, a menționat ministrul din Oman mediator al discuțiilor.

El reproșează administrației președintelui Donald Trump că „s-a lăsat atrasă în acest război”, fiind convinsă de „liderii israelieni” că „o capitulare necondiționată (a Iranului n.r.) ar fi urmat rapid asaltului inițial”. Ministrul de externe al Omanului vede aici „cea mai mare greșeală de calcul a administrației americane”.

„Prietenii Statelor Unite au datoria să spună adevărul” și să-i atragă atenția aliatului lor de la Washington cât de mult a „pierdut controlul asupra propriei politici externe”.

„O binecuvântare imensă pentru Israel”

La rândul său, consilierul pentru securitate națională al Marii Britanii, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene desfășurată la Geneva pe 26 februarie, a estimat că propunerile Teheranului au fost „suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat”, a scris marți publicația britanică The Guardian.

De partea sa, un ministru israelian, Zeev Elkin, membru al partidului Likud al premierului Netanyahu, a declarat joi că fiecare zi de campanie de bombardamente americano-israeliene împotriva Iranului este „o binecuvântare imensă pentru Israel” și o ocazie „de a aprofunda pagubele provocate” Iranului. Același ministru israelian a lăudat „cooperarea unică cu SUA, care nu știm când se va repeta”.

Serviciile de informații americane au estimat, într-un document dezbătut miercuri în Comisia de Informații a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-și relanseze activitățile de îmbogățire a uraniului distruse în atacurile aeriene americano-israeliene din iunie 2025, contrazicând astfel o justificare invocată de Trump pentru războiul în desfășurare împotriva Iranului.

Cu o zi înainte, șeful Centrului național antiterorist al SUA, Joseph Kent, a demisionat afirmând că nu poate susține „cu conștiința împăcată” acest război. „Iranul nu reprezintă o amenințare iminentă pentru țara noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby”, a remarcat Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump și publicată pe rețeaua socială X.