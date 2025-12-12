VIDEO O interpretă a Parlamentului European nu își poate stăpâni lacrimile în timp ce traduce ce spune un copil

O interpretă din Parlamentul European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea în engleză povestea lui Roman Oleksiv, un băiețel ucrainean în vârstă de 11 ani care a supraviețuit unui atac cu rachetă rusească asupra orașului Vinița, dar și-a văzut mama cum a murit în fața ochilor săi, relatează Radio Europa Liberă și Ukraîinska Pravda.

Roman a fost invitat miercuri în Parlamentul European și le-a povestit eurodeputaților prin ce a trecut. El și-a început discursul cu următoarele cuvinte: „Bună tuturor, mă numesc Roman, am 11 ani. Sunt din Ucraina și acum locuiesc în Liov. Pe 14 iulie 2022, mama și cu mine eram în Vinița, la o clinică. Aceasta a fost lovită de trei rachete rusești”.

Roman a spus apoi că acea zi a fost ultima în care și-a văzut mama și ultima ocazie în care a putut să-i spună „la revedere”.

În timp ce traducea povestea lui Roman în engleză, asistenta vicepreședintelui Parlamentului European nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Și-a cerut scuze pentru reacția emoțională, dar nu a mai putut continua, iar unul dintre colegii săi a preluat traducerea.

11-year-old Roman Oleksiv, who survived the Russian missile attack on Vinnytsia, spoke at the European Parliament during a documentary screening about Ukrainian children. He shared the story of losing his mother in the attack. The boy survived severe burns through 36 surgeries… pic.twitter.com/BsVdyjwaPv — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 11, 2025

În aceeași zi, în Parlamentul European a fost difuzat Romchyk, un scurtmetraj care spune povestea lui Roman Oleksiv, și Children for Putin un film de investigație despre deportarea forțată a copiilor ucraineni în Rusia de către forțele de ocupație ruse.

Amintim că deportarea copiilor ucraineni în Rusia a fost motivul pentru care Curtea Penală Internațională a emis în martie 2023 un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, dar și a Mariei Lvova-Belova, Comisarul rus pentru drepturile copilului. Instanța internațională a subliniat chiar săptămâna trecută că nu va recunoaște o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina, așa cum au propus SUA în planul de pace în 28 de puncte avansat înspre finele lunii noiembrie.

Povestea sfâșietoare a Roman Oleksiv

Pe 14 iulie 2022, forțele rusești au atacat cu rachete centrul orașului Vinița, ucigând 29 de civili, inclusiv trei copii. Printre ei se afla și Lisa, în vârstă de patru ani, care se plimba în cărucior împreună cu mama sa, în drum spre o ședință cu logopedul.

Roman Oleksiv era cu mama sa, așteptând o programare la doctor. Ea a fost ucisă instantaneu în urma atacului cu rachetă, având doar 29 de ani. Atacul a mai ucis și un lucrător medical.

Roman a suferit arsuri pe 45% din suprafața corpului și leziuni ale organelor interne. Tatăl său a spus că și-a ars picioarele și fesele când s-a frecat de pietre încinse în timp ce se târa afară. Medicii credeau inițial că băiatul nu va mai putea merge vreodată, dar el a reușit să revină la școală și să-și continue cursurile de dans sportiv și să cânte la bayan.

Roman a suferit cel puțin 36 de operații și, după doi ani, a putut să își îndepărteze masca pe care o purta pentru a preveni cicatrizarea feței.